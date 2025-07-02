Составлен список самых «дорогих» артистов российской эстрады

Лидером по размеру гонораров среди российских исполнителей является Надежда Кадышева, ставшая популярной среди молодого поколения, сообщил продюсер Сергей Дворцов. Сколько она зарабатывает и кто еще относится к самым «дорогим» артистам эстрады?

У кого из певцов самые большие гонорары

По словам Дворцова, благодаря «выстрелившим» в соцсетях хитам Кадышева оказалась самой высокооплачиваемой звездой, востребованной среди слушателей всех возрастов.

По данным KP.RU, Кадышева ставит в приоритет площадки, куда можно продать не меньше 10 тысяч билетов. Например, на концерт артистки в «Лужниках» 20 июня 2026 года планируют продать около 75 тысяч билетов, за что Кадышева и ее ансамбль получат не менее 50 млн рублей. В регионах стадионный концерт певицы стоит в среднем 20 млн рублей.

Выступления на менее массовых площадках тоже есть в графике артистки — они стоят от 4 млн рублей. Часовое выступление Кадышевой на корпоративе обойдется заказчику в среднем от 8 до 10 млн рублей.

На второе место в рейтинге Дворцов поместил Филиппа Киркорова.

«У него хорошая заполняемость залов, его песни продолжают оставаться хитами», — отметил спикер.

По информации KP.RU, Киркоров стал абсолютным рекордсменом среди знаменитостей по заработку по итогам 2024 года. Доход компании «Филипп Киркоров Продакшн» составил 161 млн рублей. По информации журналистов, чистая прибыль компании составила 148 млн рублей.

Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тройку наиболее «дорогих» артистов замыкает Григорий Лепс. Telegram-канал SHOT писал, что певец повысил цену на свое часовое выступление до 11 млн рублей, тогда как еще в 2023 году был готов спеть за 8 млн.

Год назад продюсер Евгений Бабичев сообщил NEWS.ru, что самыми высокооплачиваемыми российскими артистами являются Филипп Киркоров, SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Полина Гагарина и Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба).

Он предположил, что среди перечисленных артистов Анна Асти является номером один на отечественной эстраде. В некоторых городах певице удается давать по два-три концерта в день. Кроме того, одной из самых «дорогих» Бабичев назвал певицу Зиверт (настоящее имя — Юлия Зиверт).

«Гагарина, SHAMAN, а вместе с ними и Анна Асти зарабатывают порядка 6–8 млн за мероприятие. Зиверт до недавнего времени тоже получала около 6 млн. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой», — рассказал продюсер.

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