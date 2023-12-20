Афганистан, работа в Киеве, тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Евгений Сидихин

Актер Евгений Сидихин прославился после выхода ленты «Бандитский Петербург». За годы карьеры он сыграл более 150 ролей. Чем сейчас занимается артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Сидихин

Евгений Сидихин в 59 лет продолжает сниматься в кино и играть в театральных постановках. Он гастролирует по России со спектаклем «Судьба в подарок», а также участвует в представлениях Нового камерного театра в Санкт-Петербурге.

В 2023 году Сидихин снялся в трех сериалах: «Дорога к счастью», «Лада Голд» и «Счастье не за горами».

Что известно о работе Сидихина на Украине

Евгений Сидихин до начала спецоперации снимался во многих проектах на Украине, в том числе у украинского режиссера Максима Литвинова в сериале «Плохой хороший коп». Артист признавался, что ему комфортно работать в любой стране.

«Да я здесь уже много лет, на самом деле, и раньше приезжал и работал. Для меня нет особой разницы — ехать в Ярославль, Геленджик, на Украину, во Францию или Норвегию. <...> На Украине мне очень комфортно. Я приезжаю сюда, как к родственникам», — уточнил он.

У артиста на Украине есть друзья-коллеги. Сидихин много лет дружит с киевским актером и телеведущим Сергеем Кучеренко.

«С армии дружу с Сережей Кучеренко. Когда встречаемся, всегда обсуждаем очень много вещей, чтобы понять, в какое время мы живем, разобраться во всех противоречиях нашей жизни и помочь друг другу прояснить ситуацию — это необходимо», — рассказал Евгений Сидихин украинской прессе.

Что Сидихин говорил о конфликте на Украине

В январе 2022 года Евгений Сидихин признался, что с тревогой читает новости о накаляющейся ситуации на Украине и возможном противостоянии НАТО и России. По словам актера, в 2017 году он семь месяцев провел на съемках в Киеве и тогда много общался с местными жителями.

«Ходил, ездил на машине [по Киеву], общался. И вы знаете: ведь люди везде одинаковые. И то, что происходит, никому не нужно, естественно. Но ничего не обойдется. Надо просто думать что-то и что-то делать. Иначе само оно ничего не обойдется», — заявил артист Daily Storm.

Сидихин обратил внимание, что больше всего переживает за детей. После начала спецоперации артист не делал никаких публичных заявлений насчет СВО.

Чем известен Евгений Сидихин

Актер начал свою карьеру со съемок в боевиках, сценарии которых были близки ему после службы в Афганистане, куда он попал после первого курса учебы в институте сценических искусств.

«Нас отправили сначала в Туркестанский военный округ, а дальше распределили в Афганистан. Там я служил год, это было в 1983–1984 годах. Заболел тифом, меня положили в госпиталь», — рассказывал артист.

Вспоминать об этом времени актер не любит, поскольку ему приходилось видеть немало смертей.

Вернувшись из армии, артист окончил вуз и поступил на службу в Театр имени Ленсовета. Его дебют в кино состоялся в боевике «За последней чертой». Широкую известность ему принесли роли подполковника милиции Кудасова в сериале «Бандитский Петербург» и генерала Шаламова в сериале «Литейный».

Евгений Сидихин женат на актрисе Татьяне Борковской. В браке у них родилось трое дочерей — Полина, Аглая, Анфиса. Старшая наследница пошла по стопам родителей, она снялась более чем в 20 фильмах и сериалах. Одной из последних ее работ стали съемки в сериале «Содержанки».

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