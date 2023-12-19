Пародия на SHAMAN, уголовное дело, Ургант: куда пропал Александр Гудков

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Александр Гудков

Юморист и телеведущий Александр Гудков прославился благодаря участию в КВН и съемкам в программах Comedy Woman и «Вечерний Ургант». Последние полтора года он не появляется на ТВ. Чем сейчас занимается шоумен?

Куда пропал Александр Гудков

Гудков перестал сниматься для российского телевидения после начала спецоперации. В феврале 2022 года Первый канал отказался транслировать развлекательные передачи и приостановил показ шоу «Вечерний Ургант».

Шоумен в апреле 2023 года заявил, что допускает возможность возвращения передачи в эфир.

«Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен», — сказал он StarHit.

Артист за последние полтора года регулярно выезжал из России для проведения мероприятий и концертов за границей, однако его часто видели в Москве. Так, в апреле 2023 года он посетил юбилейный концерт «Фабрика звезд. 20 лет», куда пришел в футболке с надписью: «Россия». В июле он появился на выпускном студентов Сеченовского университета.

Как Гудков отреагировал на СВО, помогает ли ВСУ

Александр Гудков после начала спецоперации опубликовал в социальных сетях черный квадрат, сопроводив пост текстом: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля». На настоящий момент публикация удалена.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в августе 2023 года заявил, что с начала спецоперации шоумен участвует в благотворительных концертах для помощи украинцам. В связи с этим он призвал Генпрокуратуру проверить комика на предмет финансирования ВСУ и при наличии оснований рассмотреть вопрос о признании его иноагентом.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Гудков

В каких отношениях Гудков с SHAMAN

В сентябре 2022 года Александр Гудков выпустил пародию на песню исполнителя SHAMAN «Я русский». Свою версию шоумен назвал «Я узкий».

После публикации пародии и клипа председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал на Александра Гудкова заявление в Генпрокуратуру. Он попросил возбудить против шоумена уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Тогда юморист назвал «мерзкими доносчиками» тех, кто написал обращение. Сам SHAMAN спокойно отреагировал на пародию своей песни и в беседе с NEWS.ru сообщил, что внимание Гудкова к композиции свидетельствует о популярности его творчества и является рекламой песни «Я русский».

«Для меня это счастье, что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня „Я русский“ набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня», — отметил артист.

Как прославился Александр Гудков

Александр Гудков начал свой творческий путь с игры в КВН. В 2009 году с командой «Федор Двинятин» стал бронзовым призером Высшей лиги КВН. Самостоятельную карьеру на телевидении шоумен начал в качестве сценариста программы Comedy Woman, затем и сам стал участвовать в миниатюрах.

Он также вел рубрику о моде в развлекательном шоу Yesterday Live на Первом канале, был ведущим юмористической программы «Смех в большом городе» на канале СТС, а в 2013 году стал соведущим Ивана Урганта в его вечерней программе.

Гудков работал актером озвучки. Его голосом говорят персонажи мультфильмов и картин «Ральф», «Школьные хроники Анжелы», «Снежная королева — 2», «Простоквашино», «Волшебный парк Джун», «Четверо в кубе». Также комик писал сценарии к музыкальным клипам на песни «Ибица» Филиппа Киркорова, «Пьяная любовь» и «Про белые розы» Димы Билана и «Плачу на техно» группы Cream Soda.

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