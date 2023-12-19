«Смешно, что Украина пытается победить РФ»: как живет Станислав Бондаренко

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Станислав Бондаренко

Актер театра и кино Станислав Бондаренко активно строит свою карьеру. Кроме того, в этом году он снялся в клипе певицы Ольги Бузовой. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Бондаренко

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском Днепрорудном Запорожской области. С шести лет он занимался бальными танцами и спортом. В 11-летнем возрасте с семьей переехал жить в Москву.

После девятого класса Бондаренко хотел поступить в медицинский, куда пошел его старший брат, но передумал и решил, что станет актером. В итоге Бондаренко поступил в ГИТИС.

В кино он дебютировал в 2005 году в картине «Одиночество любви», затем сыграл главную роль в «Талисмане любви».

Также актер снимался в проектах «В ожидании чуда», «Будет светлым день», «Верни мою любовь», «Во имя любви», «Моя мама против», «Непридуманная жизнь», «Мамочки», «Провокатор», «Река памяти», «Беглец», «Большое небо», «Заложники», «Инкубатор», «Частная жизнь», «Стикер» и других.

Что известно о личной жизни Бондаренко

В 2008 году Станислав Бондаренко женился на экономисте Юлии Чиплиевой. В том же году у них родился сын Марк, но в 2015 году пара рассталась.

«Друзья, я хочу расставить все точки над i и закрыть вопрос, касающийся моей личной жизни, — с начала 2015 года мы уже не вместе с Юлей Чиплиевой. Наше решение расстаться было обоюдным, просто мы не хотели его афишировать. Спасибо Юле за все и, конечно же, за нашего любимого сына Марка. Я очень рад, что нам удалось сохранить хорошие отношения с Юлей», — написал тогда актер в соцсетях.

Второй раз Бондаренко женился на предпринимательнице Аурелии Алехиной в 2017 году. В браке родилось две дочки — Алексия и Микаэла.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Станислав Бондаренко с супругой

Что Бондаренко говорил про спецоперацию

Станислав Бондаренко родился на Украине, но практически всю сознательную жизнь он живет в России. Артист поддерживает спецоперацию.

Он подчеркивал, что считает своей родиной именно Россию, где родились его дети. Никаким «предателем» он себя не считает.

«Россия — великая и сильная страна. Мне очень смешно, когда Украина пытается победить великую страну Россию», — говорил Бондаренко в программе «Жизнь и судьба».

Чем Бондаренко занимается сейчас

Станислав Бондаренко продолжает сниматься в кино и играть в спектаклях. Сейчас он задействован в постановках «Охота на мужчин», «Пиковая дама», «Не все коту масленица», «Бесприданница», «Как важно быть серьезным», «Провинциальные анекдоты» и «Зигзаг удачи».

В октябре 2023 года актер снялся в клипе певицы и телеведущей Ольги Бузовой «Верни». В видео были постельные сцены с участием артистов. Жена Бондаренко признавалась, что не знала об этом, однако не считает подобное запретным.

«У нас нет какого-то райдера о том, что ему можно делать, а что — нельзя», —комментировала Алехина.

Также в этом году вышли проекты «Странный дом», «Метод уборщицы» и «Зеркало для оборотня» с участием Бондаренко.

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