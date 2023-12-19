Лядова, бой с Куценко, госпитализация: куда пропал Владимир Вдовиченков

Фото: Кинопрокатная группа «Наше Кино»/ИТАР-ТАСС

На съемочной площадке кинофильма «Бумер-2» актер Владимир Вдовиченков

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Кроме того, в прошлом году появилась информация об ухудшении состояния его здоровья. Что об этом известно, как актер живет сейчас, в каких проектах он задействован?

Чем известен Вдовиченков

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в Гусеве Калининградской области. Он окончил Кронштадтскую мореходную школу и четыре года служил на Северном и Балтийском флотах.

Вдовиченков также окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

На четвертом курсе ВГИКа его утвердили на роль Валерия Филатова в сериале «Бригада», которая принесла ему известность.

Кроме того, популярность Вдовиченкова выросла после роли в фильме «Бумер». За эту роль Вдовиченков стал лауреатом премии «Кумир».

Также артист играл в фильмах «Бесы», «Тарас Бульба», «Август восьмого», «Левиафан», «Тварь», «Чемпион мира», «Антиквариат», «Пласт» и других.

Помимо этого, он служил в Театре имени Моссовета. В 2002 году перешел в Государственный академический театр имени Е. Вахтангова.

Что известно о личной жизни Вдовиченкова

Владимир Вдовиченков был женат три раза. Его первой избранницей стала школьная любовь Виктория Наталуха, которую он увел у дяди — Владимира Леонова. Отношения не прошли проверку армейской разлукой, и спустя время возлюбленная артиста вновь вернулась к Леонову.

Второй женой Вдовиченкова была Анна Конева, которая подарила ему сына Леонида в 1993 году. Женщина захотела переехать в Санкт-Петербург, где унаследовала квартиру, но в планы актера это не входило. Из-за этого в семье случился разлад, вылившийся в развод.

Третьей супругой Вдовиченкова стала Наталья Давыдова, с которой он прожил пять лет. Пара рассталась из-за того, что, по словам Давыдовой, актер «словил звезду».

Спустя время он познакомился с коллегой Ольгой Филипповой. В 2005 году она родила ему дочку Веронику. Они прожили вместе десять лет, но расстались, так и не узаконив отношения официально.

Следующая избранница Вдовиченкова — актриса Елена Лядова. Они познакомились на съемках «Левиафана», а в 2015 году тайно поженились. В прошлом году актер объяснил, почему Лядова стала его агентом. Он назвал супругу толковым и юридически подкованным человеком.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

«У нее IQ выше 170, это правда. Я еще не успел подумать, а она уже сделала. И она сразу мне выдает весь расклад: как, что, где и куда. Я как мальчик слушаю ее и все выполняю. В 100 из 100 случаев она бывает права. Я снимаюсь в двух-трех проектах в год. Конечно, это занимает у агента достаточно времени, но не так много, как кажется. Елена — толковый и юридически подкованный человек. Она сама артистка, поэтому знает, как правильно составлять договоры и фильтровать предложения, очень четко расставляет красные флажки, за которые нельзя заходить. Работать потом очень легко — все написано, не надо придумывать велосипед», — рассказывал Вдовиченков «Газете.Ru».

Что известно о состоянии здоровья Вдовиченкова

В прошлом году Владимир Вдовиченков признался, что получал травмы на съемках, которые подкосили его здоровье.

«Здоровье тоже нужно беречь. Я давным-давно на „Звездочете“ травмировался так, что спустя почти двадцать лет хожу на ЛФК и уколы делаю. И это лишь от неправильного падения на съемках», — рассказывал он «Каравану историй».

Драка Вдовиченкова и Гоши Куценко в фильме «Параграф 78» даже заслужила премию MTV. В съемке участвовали сами актеры. После борьбы с коллегой артисту пришлось обратиться за помощью к врачам.

«Сцену снимали без трюкачей три дня, и после этого я с сотрясением мозга в больнице лежал», — заявил Вдовиченков.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что супруга вызвала актеру скорую помощь, поскольку у него закружилась голова и появилось чувство тошноты. Утверждалось, что при обследовании медики диагностировали у него синдром вертебро-базилярной недостаточности, но Вдовиченков отказался от госпитализации.

Позже актер опроверг эту информацию.

Чем сейчас занимается Вдовиченков

Владимир Вдовиченков продолжает сниматься в кино и играть в театре. Сейчас он задействован в постановках «Дядя Ваня», «Феллини. 8 ½» и «Ветер шумит в тополях».

Кроме того, в этом году вышел фильм «Туда и обратно» с участием артиста.

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