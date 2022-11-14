Актер из «Бумера» отреагировал на сообщение о нарушении функций его мозга SHOT: Вдовиченков опроверг сообщения, что у него выявили нарушение функций мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Вдовиченков

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков опроверг слухи, что у него выявили вертебро-базилярную недостаточность: диагноз, при котором нарушается функциональность мозга, передает SHOT. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что звезде фильма «Бумер» стало плохо — у него началось головокружение и тошнота.

Это какая-то чушь! Впервые об этом слышу! — ответил Вдовиченков на слухи.

При этом, как сообщает Mash, на днях жена артиста вызвала на дом скорую. Приехавшие на вызов врачи осмотрели актера и предварительно поставили диагноз ВБН. Журналисты канала утверждают, что Вдовиченков отказывался от прохождения медобследования.

SHOT, в свою очередь, подтвердил информацию о том, что к актеру приходили врачи из районной поликлиники.

Ранее российский актер и народный артист РФ Игорь Скляр опроверг информацию о своем намерении отправиться в зону специальной военной операции на Украине. До этого в СМИ появились сообщения о том, что 64-летний Скляр планирует отправиться сначала на обучение в Ростов, а затем — в зону спецоперации.