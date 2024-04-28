Башкирия, молитвы, бездетность: куда пропала актриса Александра Каштанова

Фото: Социальные сети

Александра Каштанова

Актриса Александра Каштанова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему она стала религиозным человеком?

Чем известна Каштанова

Александра Каштанова родилась 22 июля 1995 года в поселке Бакалы (Башкирия).

В 2017 году окончила Школу драмы Германа Сидакова по специальности «актерское мастерство». В 2019 году также окончила Академию имени Гнесиных по специальности «вокал».

В кино Каштанова дебютировала в 2017 году в комедии «Как вернуть мужа за тридцать дней». Также артистка снималась в картинах «Женская версия. Дедушкина внучка», «Единственная радость», «Барс», «Кошкин дом», «Отель „Феникс“», «Криминальный доктор», «Тайна Лилит», «Березовая роща», «Я заберу твою семью» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 17 работ.

Во время съемок сериала «Я заберу твою семью» Каштанова познакомилась с актером Андреем Нестеренко. Артисты создали совместный музыкальный проект и начали проводить концерты.

«Мы познакомились во время съемок сериала „Я заберу твою семью“, а когда пели в перерывах между работой, поняли, что у нас голоса „сливаются“. Было здорово придумывать кавер-версии известных треков, совместно исполнять любимые песни в караоке, импровизировать. Мы хотели поставить свой спектакль, но потом подумали — почему бы не подготовить собственную концертную программу?» — рассказывала актриса.

Подробности личной жизни Каштанова не афиширует. По данным СМИ, она не замужем. Детей у 28-летней актрисы тоже нет.

Как Каштанова стала религиозным человеком

Александра Каштанова рассказывала, что ее детство прошло в Башкирии. Дом семьи располагался рядом с храмом.

«Я с младенчества слышала чудесный колокольный звон. Не пойти в церковь, не стать причастной ко всему, что там происходит, было просто невозможно. А позже, когда мне было лет 14, к нам в село Бакалы из Соль-Илецка приехал молодой священник со своей матушкой восстанавливать храм. Кто-то из соседей сказал им, что есть девочка с хорошим голосом. Матушка Ольга пригласила меня на прослушивание, сказала, что и голос хороший, и чувства есть. И я вместе с ней все лето пела в храме по гласам, получала от этого огромное удовольствие», — делилась актриса.

По ее словам, прийти к вере ей помогла бабушка.

«Моя бабушка Зоя Константиновна Кузнецова ушла из жизни, когда я училась в четвертом классе. Она была верующим человеком и много лет молилась дома перед иконами, так как в советские времена храмы в нашем родном селе были закрыты. Она с детства приучила меня, что вера должна быть внутри человека независимо от того, есть у него возможность посещать храм или нет, и молиться надо честно, искренне, а не потому, что так положено», — отмечала Каштанова.

Артистка даже была в паломнических поездках. Именно молитвы поддерживают ее в сложные моменты.

«Например, было нелегко, когда мне доверили главную роль в детективно-мистическом сериале „Отель „Феникс“. Я играю там призрака погибшей девушки, оказываюсь на собственных похоронах, лежу в гробу. Я человек очень восприимчивый и, конечно, волновалась. В тот момент мама подарила мне миниатюрный православный молитвослов, и с тех пор он всегда со мной — в поездах, в машине. Уверена, что молитвы помогли мне справиться с этой ролью», — вспоминала она.

Чем сейчас занимается Каштанова

Александра Каштанова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в мини-сериале «Вероника». В ближайшее время также должен выйти триллер «Ночные кошки» с ее участием.

«Всегда нужно транслировать человечность. И вдохновлять. Мне кажется, следуя этому пути, мы и будем оставаться такими, какие есть», — говорила Каштанова.

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