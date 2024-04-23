Праздник Пасхи в 2024 году: от истории к традициям, куличам и яйцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасха в 2024 году

Самый значимый, торжественный и долгожданный день церковного года — Воскресение Христово, Пасха. История праздника уходит корнями к I веку нашей эры, заре христианства. Тогда же начали формироваться связанные с ним традиции. Они передаются из поколения в поколение по сей день. О них и пойдет речь в этой статье: разбираемся, в чем суть Пасхи и как отмечают праздник сегодня.

Какого числа Пасха в 2024 году

Первый вопрос, требующий разъяснения, — когда отмечают Пасху? Праздник является переходящим, он не имеет закрепленной даты. Это объясняется его историей. Дело в том, что христианская Пасха связана с иудейским праздником Песах (о нем мы подробно расскажем далее). Иудеи использовали лунный — синодический — календарь. А потому даты и Песаха, и Пасхи рассчитываются в зависимости от лунных циклов.

Для расчета даты Пасхи и других переходящих праздников используется выверенная система — пасхалия. Следуя принципам пасхалии, Воскресение Христово следует за первым полнолунием после весеннего равноденствия. Если полнолуние пришлось на ночь с субботы на воскресенье, Пасха переносится на следующую неделю. В любом случае она отмечается исключительно по воскресеньям.

Следовательно, Пасха выпадает на период с 4 апреля по 8 мая григорианского календаря. В наступившем году Воскресение позднее: оно приходится на начало мая, а точнее — на 5-е число. Праздник Пасхи открывает так называемую Светлую седмицу. В 2024 году она отмечается с 5 по 11 мая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пасхальные угощения

Две Пасхи: Песах и Христово Воскресение

Чтобы понять суть Воскресения, нужно знать корни праздника. Если кратко, история Пасхи началась еще в ветхозаветные времена. Как было замечено ранее, христианское празднование связано с иудейским Песахом. Это один из так называемых праздников паломничества. Его название можно перевести как «миновал», «прошел мимо».

Паломнический праздник связан с одним из важнейших событий иудейской истории — исходом из Египта. В течение четырех веков еврейский народ находился в рабстве у фараона (его имя в Торе не упоминается). Пророк Моисей просил египетского правителя освободить иудеев. Однако ни его слова, ни последовавшие за ними «египетские казни» (мор, язвы, нашествие жаб и не только) не заставили фараона смилостивиться.

Тогда в один из вечеров, следуя велению Моисея, каждая иудейская семья заколола по агнцу и пометила кровью двери своих домов. В ту ночь, согласно Торе, Господь умертвил всех египетских первенцев (включая скот), не тронув евреев. Испуганный фараон отпустил израильский народ. А когда он все же передумал и вместе с армией отправился в погоню, Моисей велел Красному морю расступиться. Воды позволили евреям пройти на другой берег, а затем сомкнулись, обрушившись на египетское войско.

В память об этих событиях иудеи начали отмечать Песах. Его также называют Праздником весны и Праздником свободы. При чем же здесь православная Пасха? Дело в том, что, согласно богословам, Воскресение Христово произошло на 3-й день Песаха. А еще оба праздника используют образ агнца. Для иудеев это символ принесенных в жертву животных, для христиан — жертвы Христа. Так что Песах и Пасха, вопреки всем различиям, все же косвенно связаны.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Пасех — иудейский праздник паломничества

История Пасхи, или Христова Воскресения

Теперь переходим непосредственно к вопросу: что за праздник — Пасха? Воскресение Христово — центральный эпизод Нового Завета. Оно описывается в четырех канонических Евангелиях, упоминается в апокрифах. Ему предшествовало распятие — последняя из страстей, или страданий, Христовых. Сын Божий был казнен при римском префекте Иудеи Понтии Пилате.

После распятия один из учеников Христа, Иосиф, обратился к Пилату с просьбой отдать ему тело Спасителя. Префект смилостивился, и снятый с креста Иисус был похоронен. Его положили в склепе — высеченной в горе пещере, затворяемой камнем. На третий день после казни женщины-мироносицы пришли умаслить Тело Христа. Тогда они обнаружили, что камень, закрывавший пещеру, сдвинут, а сам склеп пуст. Так что именно они стали первыми свидетельницами Воскресения Христова.

Интересно, что в I веке нашей эры Пасха отмечалась еженедельно, каждое воскресенье. Отсюда и фраза: «Воскресенье — маленькая Пасха». Традиция отмечать Пасху раз в год закрепилась позже, в IV веке. Тогда в качестве опоры был выбран еврейский синодический календарь. А точкой отсчета стало воскресенье, следующее за первым после равноденствия полнолунием.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Христово Воскресение

Суть праздника Пасхи

Так что же за праздник Пасха? Для христиан это символ спасения: после казни Христос спустился в преисподнюю и отворил для уверовавших двери в рай. Воскресение также служит обещанием вечной жизни. Согласно христианским догматам, душа, в отличие от тела, бессмертна. Со смертью тела она отправляется к Богу. А после второго пришествия мертвые воскреснут, подобно Спасителю.

В 2024 году праздник Пасхи станет очередным напоминанием о чудесах Господних и о вечной жизни, сулимой верующим. Жертва Христова знаменует искупление грехов, а Воскресение равнозначно «попранию смерти».

Как подготовиться к Пасхе

По торжественности с Воскресением Христовым сравнится мало какой праздник. Пасха — средоточие церковного года. Поэтому и подготовка к ней должна быть соответствующая. Она начинается уже за 48 дней до торжества — именно тогда верующие принимаются говеть. Подробнее о традициях Великого поста читайте в нашем материале.

За неделю до праздника начинается Страстная седмица. В это время верующие вспоминают последние эпизоды из земной жизни Христа, включая распятие. Это время строгого поста, продолжительных торжественных богослужений. А в Страстную субботу начинается освящение праздничной еды — пасок, куличей и яиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Питание на Пасху

Как отметить Пасху

В 2024 году праздник Пасхи по традиции начнется с ночного богослужения. Верующие собираются в церквях и храмах уже к 10–11 часам вечера. Эта служба называется предпразднественной полунощницей. Она завершается крестным ходом — торжественным шествием с иконами и другими святынями.

За крестным ходом следует Пасхальная утреня. Она начинается ровно в полночь и продолжается примерно до трех часов утра. По традиции в это время зажигают свечи.

Иногда на Пасху устраивают причащение. Однако этот обряд одобряют далеко не все. Многие священнослужители и богословы считают пасхальное причащение грехом, так как ему не предшествует исповедь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пасхальная служба

Существуют и другие пасхальные традиции:

разговение — Великий пост подходит к концу, и в рацион христиан возвращаются мясо, молочные продукты, масло и многое другое;

христосование — в качестве приветствия используются фразы «Христос Воскресе» и «Воистину Воскресе»;

лобзание — при встрече верующие трижды целуют друг друга в щеки.

Праздник Пасхи в 2024 году — это также день традиционных угощений. К таковым относятся пасхи (они же паски — угощение из творога, сливок, масла и изюма), куличи, яйца. Еду принято освящать в церкви или храме. Освящение, как уже было замечено, проводится накануне Воскресения, в Страстную субботу. О пасхальных блюдах стоит рассказать чуть подробнее.

История кулича на Пасху: кратко о разговении

Приготовление кулича — одна из главных кулинарных традиций праздника Пасхи. Какое значение заложено в это блюдо? Кулич — это высокий круглый хлеб, приготовленный с использованием яиц, сливочного масла, молока. Он символизирует Тело Христово.

После Воскресения апостолы стали готовиться к встрече со Спасителем. Поэтому во время трапезы они всегда оставляли для него свободное место, а во главу стола ставили хлеб. Вскоре эта традиция перешла в храмы, и так появился артос — традиционный освященный хлеб на закваске. Его готовят в церкви и там же хранят в течение шести дней. Затем, в Светлую субботу, его разделяют между прихожанами.

Сегодняшний кулич — это «домашний» вариант артоса. Он не хранится в церкви, а подается на стол уже в день Пасхи и употребляется в кругу семьи. Это самое распространенное праздничное угощение. По популярности оно обходит даже пасху. Пасха — усеченный творожный конус, символизирующий Гроб Господень. По значимости этот образ не уступает хлебу, и все же к столу пасха подается реже.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Кулич — одно из главных пасхальных блюд

Яйца на Пасху: история традиции

Еще одно блюдо, без которого не обходится праздничный стол, — это вареные яйца в крашеной скорлупе. Откуда взялась традиция красить яйцана Пасху? История христианства предлагает два объяснения; оба из них связаны с Марией Магдалиной.

Согласно первой версии, после Вознесения Мария Магдалина прибыла в Рим для распространения Христова учения. Первым делом проповедница отправилась к императору Тиберию. Она поднесла ему яйцо и поведала о Воскресении Христа. И когда Тиберий не поверил ее словам, яйцо в руках Марии Магдалины окрасилось в красный. Это чудо стало подтверждением слов проповедницы.

По другой версии, Мария Магдалина вместе с другими женщинами принесла яйца к склепу, в котором был похоронен Христос. Когда мироносицы увидели отверзанную пещеру, яйца в их корзинах окрасились в красный.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Крашеные яйца на Пасху

Яйцо в христианстве — многозначный образ. С одной стороны, его скорлупа символизирует гробовую твердь. С другой — яйцо является символом рождения: скорлупа трескается и на свет появляется новая жизнь. Чаще всего яйца окрашивают в красный. Это цвет не только витальности, но и крови, страданий Христовых.

Мы рассказали все самое важное про Пасху. В 2024 году праздник в очередной раз объединит христиан сначала на службе, а затем — за трапезой. Каждый акт торжества имеет символическое значение, его традиции уходят корнями в глубокое прошлое. Поэтому Пасха — столь значимое для верующих событие.

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