Священники объяснили, почему нельзя ходить на кладбище на Пасху «Южный федеральный»: на Пасху не ходят на кладбище, так как это светлый праздник

Фото: Георгий Куролесин/РИА Новости

Православным верующим не рекомендуется посещать кладбища в день праздника Светлой Пасхи, рассказали священники. По их словам, которые приводит издание «Южный федеральный», в этот день душа человека преисполнена света и счастья, а скорбь и грусть, наполняющие мысли на погостах, не имеют ничего общего со светлым праздником.

Пасха — это светлый праздник. Мы восхваляем воскрешение Христа как символ вечной жизни, радостное и благостное событие. Душа человека в этот день преисполнена света и счастья. Скорбь и грусть, которые неминуемо наполняют мысли человека на погостах, не имеют ничего общего с праздником Пасхи Христовой, — заявили священники.

На Пасху стараются избегать ссор, поскольку любой негатив может омрачить праздник. Как подчеркнули священники, посещение кладбища намеренно вызовет в человеке отрицательные эмоции. Кроме этого, по их словам, зачастую в России посещение могил сопровождается распитием алкогольных напитков, а это является тяжким грехом. Прибираться на могилах в этот день также не рекомендуется, поскольку на Пасху принято отдыхать, чтобы никакие заботы не отвлекали от осознания силы праздника.

Ранее священники развеяли главные мифы о родительских субботах. По их словам, поминание усопших не ограничивается только этими днями. Верующим рекомендуют молиться об упокоении душ умерших как можно чаще. Кроме церковных служб, православные также могут молиться на кладбищах. Туда можно приглашать священника для панихиды или молиться самостоятельно.