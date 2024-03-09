Священники развеяли главные мифы о родительских субботах РИА Новости: поминание усопших не ограничивается только родительскими субботами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поминание усопших не ограничивается только вселенскими родительскими субботами, верующим рекомендуют молиться об упокоении душ умерших как можно чаще, пишет РИА Новости. Агентство передает, что каждая суббота является поминальной.

Священники отмечают: поминая усопших, люди продолжают поддерживать связь с ними через молитвы и добрые дела. Также в это время слово «смерть» становится частым в молитвах. При этом священнослужители объясняют, что смерть, конечно, является грустным событием, однако в христианстве оно означает переход в вечную жизнь. Согласно канонам, связь между усопшими и живущими не прерывается, а духовное общение продолжается с помощью молитвы.

Кроме церковных служб православные также могут молиться на кладбищах. Туда можно приглашать священника для панихиды или молиться самостоятельно. Однако церковь подчеркивает, что такие суеверия, как приношение еды и искусственных цветов на могилы, не имеют отношения к христианским традициям. При этом можно принести пищу в храм, поскольку кроме молитвы за покойного важны еще реальные действия.

9 марта 2024 года православные христиане справляют Вселенскую родительскую субботу — первую из восьми церковных родительских суббот. Она предшествует масленичной, или Сырной, неделе (11–17 марта) и Чистому понедельнику (18 марта), открывающему Великий пост.