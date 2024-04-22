Россиянам перечислили, чем нельзя красить яйца на Пасху Диетолог Соломатина: красить яйца на Пасху нельзя обычными фломастерами

Раскрашивать яйца на Пасху нельзя обычными фломастерами и маркерами, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, также этого нельзя делать красками для рисования.

Окраситься может же не только скорлупа, но и белковая часть. Потом такие яйца есть опасно, потому что можно отравиться химикатами, содержащимися в маркере или фломастере, — объяснила врач.

Диетолог отметила, что у некоторых людей такие химические соединения могут вызвать аллергическую реакцию. Безопасно красить пасхальные яйца пищевыми красителями или старыми способами, например луковой шелухой и свекольным соком.

Ранее шеф-повар Александр Белькович рассказал, что окрасить пасхальные яйца можно натуральными красителями, например, черникой, свеклой и морковью. По его словам, также подойдут кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума. Повар отметил, что к натуральным красителям еще относятся сок шпината, корни марены и виноград.

До этого эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов предупредил, что цены на яйца могут вырасти к Пасхе. Он подчеркнул, что это «ежегодная история». По его словам, Федеральная антимонопольная служба вряд ли сможет повлиять на ситуацию. Эксперт уточнил, что подорожание яиц наблюдалось и в 2023 году.