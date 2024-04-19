Россиянам перечислили натуральные продукты для окрашивания пасхальных яиц Повар Белькович: свекла и черника подойдут для окрашивания яиц на Пасху

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Окрасить пасхальные яйца можно натуральными красителями, например, черникой, свеклой и морковью, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» шеф-повар Александр Белькович. По его словам, также подойдут кожура от репчатого лука, молотый кофе, чай каркаде, куркума.

Повар отметил, что к натуральным красителям еще относятся сок шпината, корни марены и виноград. Натуральные продукты прекрасно подходят, поскольку они безопасные и экономные. Чтобы цвет получился насыщеннее, а краска быстрее взялась, нужно для окрашивания взять небольшую емкость.

Объясню на примере свеклы. Чтобы получить красивый темно-вишневый цвет или фуксию, нужно максимально мелко натереть свеклу на терке или измельчить в блендере. Тогда вы получите как можно больше сока <...>. Затем измельченную смесь следует перелить в чистую воду, положить несколько щепоток лимонной кислоты и включить огонь. Когда цветная жидкость начнет кипеть, можно погружать туда яйца, — объяснил шеф-повар.

Чтобы краска лучше впиталась в продукт, нужно добавлять лимонную кислоту, добавил Белькович. При этом, контролировать цвет яиц нужно самому, для получения пастельного оттенка достаточно пяти минут варки, а для глубокого — не меньше 30 минут.

Ранее россиян предупредили, что цены на яйца могут вырасти к Пасхе. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов подчеркнул, что это «ежегодная история». По его словам, Федеральная антимонопольная служба вряд ли сможет повлиять на ситуацию. Эксперт уточнил, что подорожание яиц наблюдалось и в 2023 году.