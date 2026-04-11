11 апреля 2026 в 06:45

Рисую маркером на салфетке и кутаю яйца: получаются с красивыми разводами — без красителей. Как просто покрасить яйца к Пасхе

Фото: D-NEWS.ru
Гости сначала не верят, что это обычные маркеры и бумажные полотенца, а не дорогие наборы для декора. А потом просят показать, как это делается, — потому что выглядит эффектно и очень по-весеннему.

Я давно искала интересный способ украсить яйца — и вот он оказался буквально под рукой. Получаются нежные акварельные разводы, будто их расписывали кистью.

Ингредиенты: яйца, бумажные полотенца или салфетки, разноцветные маркеры, вода, резинки.

Приготовление: на бумажных полотенцах рисуем маркерами разноцветные узоры, можно самые примитивные. Затем заворачиваем в них заранее сваренные яйца и фиксируем сверху резинкой, оставляя небольшой «хвостик».

За этот хвостик аккуратно окунаем яйцо в тёплую воду, чтобы рисунок начал переноситься, и оставляем в салфетке до полного высыхания. После разворачивания получается красивый мраморный эффект с мягкими переливами цвета. Обмазываем растительным маслом для блеска.

Ранее мы делились рецептом круассанов-пиццы. Домашние расхватают их еще горячими.

Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»
«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля
Киркоров, Калашникова, Керимова: как празднует Пасху пафосная Рублевка
Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона
Эксперт раскрыл, в каком случае Израиль может нанести ядерный удар по Ирану
Стало известно, как РКС проверит книги по закону о наркотиках
Премьера Британии осудили за «легкомысленный» отпуск в Испании
В России возобновили охоту на экс-главу СНБО Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 апреля: инфографика
Поразили более 350 бойцов и станции Starlink: успехи ВС РФ к утру 11 апреля
Почти 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США
В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами
Трамп обратился к Нетаньяху с важной и неожиданной просьбой
В Роскачестве назвали два шага для пересчета платы за ЖКХ
Кому лето и +24, а кому зима с -26: погода в РФ на неделе с 13 по 19 апреля
Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ
Названа дата выпускных балов в российских школах
Первая за полвека миссия к Луне завершилась: как «Орион» вернулся на Землю
Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки
Общество

Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром —  лучше любой выпечки

