Рисую маркером на салфетке и кутаю яйца: получаются с красивыми разводами — без красителей. Как просто покрасить яйца к Пасхе

Гости сначала не верят, что это обычные маркеры и бумажные полотенца, а не дорогие наборы для декора. А потом просят показать, как это делается, — потому что выглядит эффектно и очень по-весеннему.

Я давно искала интересный способ украсить яйца — и вот он оказался буквально под рукой. Получаются нежные акварельные разводы, будто их расписывали кистью.

Ингредиенты: яйца, бумажные полотенца или салфетки, разноцветные маркеры, вода, резинки.

Приготовление: на бумажных полотенцах рисуем маркерами разноцветные узоры, можно самые примитивные. Затем заворачиваем в них заранее сваренные яйца и фиксируем сверху резинкой, оставляя небольшой «хвостик».

За этот хвостик аккуратно окунаем яйцо в тёплую воду, чтобы рисунок начал переноситься, и оставляем в салфетке до полного высыхания. После разворачивания получается красивый мраморный эффект с мягкими переливами цвета. Обмазываем растительным маслом для блеска.

