Яйца на Пасху без химии: способ с луковой шелухой, который удивит всю семью

Красим яйца с детьми: безопасные красители и методы для готовки вместе

Каждый год накануне Пасхи на кухне начинается настоящее волшебство. Дети тянутся к кастрюлям, а взрослые вспоминают детство — и именно сейчас стоит выбрать безопасные красители и методы, которые не навредят ни рукам, ни здоровью самых младших членов семьи. Два способа — один древний русский, другой японский, почти неизвестный в России — превратят подготовку к светлому празднику Пасхи в настоящий дружный семейный ритуал.

Способ первый: луковая шелуха с листьями — живая мозаика

Этот метод знают многие, но мало кто делает его правильно. Секрет красивых и необычных яиц на Пасху — в листьях. Именно они превращают обычное крашеное яйцо в произведение искусства.

Понадобятся: яйца куриные крупные (10 шт.), луковая шелуха сухая (200 г — это примерно шелуха с 8–10 крупных луковиц), вода (1,5 л), соль поваренная (1 ст. л.), уксус столовый 9% (2 ст. л.), свежие листья петрушки, укропа или кинзы (небольшой пучок), капроновые колготки старые (нарезать кусками).

Как готовить вместе с детьми:

Шелуху заливают холодной водой и доводят до кипения — пусть покипит 20 минут. Пока отвар настаивается и остывает до теплого состояния, начинается самое интересное: дети прикладывают листики к сырым яйцам, оборачивают каждое куском капрона и туго завязывают. Это развивает мелкую моторику и очень увлекает даже трехлетних.

Подготовленные яйца на Пасху опускают в луковый отвар, добавляют соль и уксус, варят 20–25 минут на слабом огне. После полного остывания капрон снимают — и под ним обнаруживается рисунок, который невозможно повторить дважды. Природный орнамент, уникальный на каждом яйце.

Калории: 155 ккал. Белки: 13 г. Жиры: 11 г. Углеводы: 1,1 г.

Полезное: яйца — один из лучших источников холина, необходимого для работы мозга и памяти у детей.

Вредное: при избыточном употреблении желток повышает уровень ЛПНП («плохого» холестерина) у людей с предрасположенностью.

Способ второй: чизакура — японский метод с чаем и рисом

Вот тот самый редкий способ. В японских деревнях префектуры Акита яйца традиционно варят в смеси зеленого чая матча и рисового уксуса — получается нежный оливково-золотистый оттенок с легким перламутром. В России этот метод почти неизвестен, хотя все ингредиенты давно есть в обычных супермаркетах.

Понадобятся: яйца куриные крупные (6 шт.), вода (1 л), матча (порошок зеленого чая — 3 ч. л.), рисовый уксус (3 ст. л.), соевый соус светлый (1 ст. л.), соль (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.).

Как готовить вместе с детьми

В кастрюлю наливают воду, растворяют в ней матчу — дети могут мешать венчиком, это им очень нравится. Добавляют уксус, соевый соус, соль и сахар. Доводят до легкого кипения. Яйца аккуратно опускают и варят 12–14 минут. Затем кастрюлю снимают с огня и оставляют яйца остывать прямо в отваре — чем дольше, тем насыщеннее цвет. Оптимально — 2–3 часа.

Результат: матовая оливковая поверхность с чуть золотистым отблеском. Никакого блеска от химии, никаких пятен. Дети в восторге — цвет не похож ни на что привычное.

Калории: 157 ккал. Белки: 13,2 г. Жиры: 11,2 г. Углеводы: 1,4 г.

Полезное: матча содержит L-теанин — аминокислоту, которая снижает тревожность и улучшает концентрацию, в том числе у детей.

Вредное: матча содержит кофеин, поэтому яйца, окрашенные этим способом, не стоит давать детям до 5 лет в большом количестве.

Главное в совместной готовке — не результат

Красим яйца с детьми не ради идеального внешнего вида. Ради запаха луковой шелухи, который будет ассоциироваться с Пасхой всю жизнь. Ради зеленого облака матчи в кастрюле и детского «Ой, смотри!». Безопасные красители и методы — это не ограничение, а возможность делать все вместе, без тревоги и спешки. Яйца на Пасху, покрашенные совместно с детьми, всегда вкуснее магазинных. Проверено!

Ранее мы делились с вами беспроигрышным рецептом самого вкусного манника.