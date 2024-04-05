Россиян предупредили о росте цен на яйца к Пасхе Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов: яйца могут подорожать к Пасхе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на яйца могут вырасти к Пасхе, предупредил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. В беседе с «360» он подчеркнул, что это «ежегодная история». По его словам, Федеральная антимонопольная служба вряд ли сможет повлиять на ситуацию. Эксперт уточнил, что подорожание яиц наблюдалось и в 2023 году.

Там было очень много и объективных, и субъективных причин. Яйцо будет дорожать, как все продукты к Пасхе, потому что это ежегодная история. Поможет ли ФАС разобраться с этим? Скорее всего, нет, — пояснил Анфиногенов.

Как отметил эксперт, данная ситуация невыгодна для ретейлеров: социально значимые товары обеспечивают трафик. Но, по его словам, цены на яйца зависят не только от магазинов, но и от производителей. Анфиногенов уточнил, что фермеры переживают не лучшие времена, так как вынуждены покупать альтернативные витамины и лекарства для кур.

Мы видим, что потребление яйца в принципе растет, по статистике. Все эти моменты вызывают озабоченность у потребителя. Подешевеет ли яйцо в ближайшее время? Скорее всего, нет, — заключил эксперт.

Аналитик Даниил Кашин ранее предупредил, что в преддверии Пасхи цены на некоторые продукты могут вырасти. По его словам, кондитерские изделия могут подорожать на 10%. Это связано с ростом цен на сырье: стоимость какао с начала 2024 года поднялась на 50%.