Стало известно о планах США ввести санкции против израильской армии Axios: США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля

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Власти Соединенных Штатов намерены ввести санкции против одного из подразделений Армии обороны Израиля из-за нарушения прав граждан на Западном берегу реки Иордан, сообщает Axios. По его данным, об этом в течение нескольких дней объявит государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это будет первый случай, когда Вашингтон введет ограничительные меры против армии еврейского государства.

Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в течение нескольких дней объявит о санкциях против батальона Армии обороны Израиля «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на <...> Западном берегу [реки Иордан], — говорится в материале.

Санкции запретят батальону и его членам получать какую-либо военную помощь со стороны Вашингтона и проходить обучение у американских инструкторов. Отмечается, что расследование США проводилось также в отношении других подразделений ЦАХАЛ и израильской полиции. Однако, по данным издания, против них не будут вводить санкции благодаря исправлению проблем.

Ранее сообщалось, что гуманитарные конвои не смогли доставить топливо для генераторов и оборудование в больницы в секторе Газа из-за препятствий со стороны израильских властей. По сведениям представительства Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Палестине, каждая миссия в среднем столкнулась с задержкой в пять часов.