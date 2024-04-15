В Британии заявили о планах раскрыть одну из тайн Стоунхенджа MIR24.TV: в 2025 году британские ученые изучат связь Стоунхенджа с Луной

Фото: Markus Gann via imago-images.de/Global Look Press

В 2025 году британские ученые рассчитывают раскрыть одну из тайн Стоунхенджа: они собираются изучить связь каменного сооружения с Луной, сообщает MIR24.TV. В январе ожидается редкое явление, которое происходит раз в 18,6 лет. Восход и заход Луны достигнут самых удаленных точек.

Как предполагают ученые, древние строители знали о «луностоянии», поэтому могли отразить это явление в Стоунхендже. Четыре крупных камня, из которых сохранились два, могли обозначать основные положения спутника Земли на небе. Почетный профессор археоастрономии Лестерского университета Клайв Рагглз отметил, что люди знали о фазовом цикле Луны уже десятки тысяч лет назад.

Люди знали о фазовом цикле Луны уже десятки тысяч лет. Я думаю, что, возможно, так и было в Стоунхендже. Люди заметили, что в определенное время Луна восходит или заходит необычно далеко на севере или юге, поняли, что это что-то особенное, и отметили это при строительстве мегалита, — пояснил Рагглз.

При раскопках в Помпеях археологи ранее обнаружили древние фрески с изображениями Елены Троянской и Аполлона. По данным ученых, находка стала одним из самых впечатляющих открытий за всю историю раскопок на юге Италии.