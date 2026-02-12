Зимняя Олимпиада — 2026
Названы древние мигранты, вытеснившие строителей Стоунхенджа

NS: носители культуры колоколовидных кубков вытеснили строителей Стоунхенджа

Стоунхендж Стоунхендж Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Носители культуры колоколовидных кубков почти полностью вытеснили строителей Стоунхенджа на территории Великобритании около 4,5 тыс. лет назад, сообщает New Scientist со ссылкой на исследование ДНК. Коллектив под руководством Дэвида Райха из Гарвардского университета проанализировал геномы 112 человек, живших между 8500 и 1700 годами до нашей эры на территориях современных Нидерландов, Бельгии и западной Германии.

Анализ показал, что в дельтах Рейна и Мааса продолжительное время сохранялась обособленная популяция охотников-собирателей. Земледельцы, пришедшие из Анатолии, оказали ограниченное влияние на местный генофонд.

Около 2500 года до нашей эры в регионе появились носители культуры колоколовидных кубков. Они принесли компонент степного происхождения и при этом сохранили от 13 до 18% генетического наследия местных охотников и ранних земледельцев. Именно такой смешанный профиль исследователи обнаружили у людей, переселившихся в Британию примерно в 2400 году до нашей эры.

По словам Райха, «модели указывают, что от 90 до 100% исходного населения Британии было вытеснено». Археологические данные свидетельствуют, что носители культуры колоколовидных кубков принесли на Британские острова металлы, новые типы керамики и одежды, а также золотые украшения, сходные с находками на территории Бельгии.

Ранее ученые из Университета Кертина в Австралии исследовали алтарный камень Стоунхенджа и узнали, что он родом из Шотландии, а не из Уэльса, как считалось до этого. По данным издания, в древней Британии существовали развитые способы транспортировки и организации общества.

