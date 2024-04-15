В РПЦ предупредили о мошенническом сайте для сбора пожертвований Отдел РПЦ заявил о мошенническом клоне церковного сайта для сбора пожертвований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви предупредил о мошеннических сборах от имени отдела на платформе — клоне сайта «Поможем». Отмечается, что злоумышленники вели сбор на операцию некому Семену Танееву, который якобы является сыном иерея Игоря Танеева.

При этом в публикации в этой группе предлагается сделать перевод на личную банковскую карту. Обращаем внимание, что синодальный отдел по благотворительности не ведет сбор средств на личные банковские карты и не имеет отношения к этому сбору средств, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что угрозы при общении по телефону, почте или в социальных сетях указывают на то, что собеседником является мошенник. Он подчеркнул, что также злоумышленники пытаются заставить человека нервничать.

Также сообщалось о задержании в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян. Сотрудники ФСБ задержали пять человек, им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Известно, что похищенные у россиян средства шли на финансирование ВСУ.