Родительская суббота в 2024 году: когда и как стоит помянуть усопших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родительские субботы в 2024 году

Согласно христианским догматам, душа бессмертна. А потому умершие заслуживают не меньше любви и заботы, чем живые. Отдать дань памяти почившим дозволено в любой день. Но особое внимание мертвым уделяют в установленные Церковью даты — Родительские субботы. Разбираемся, каково их значение и как нужно почтить покойных членов семьи, и приводим календарь Родительских суббот на 2024 год.

Какие субботы называются родительскими

Православные Родительские субботы — особенные даты (в большинстве случаев переходные), связанные с поминовением почивших христиан. Родительскими они названы потому, что в первую очередь в молитвах перечисляют родственников. Однако, как мы убедимся в дальнейшем, это правило имеет исключения.

В течение года справляются семь Родительских суббот. Они имеют собственное название и число. В наступившем году они следуют в таком порядке:

Вселенская Мясопустная — 9 марта;

Первая великопостная — 30 марта;

Вторая великопостная — 6 апреля;

Третья великопостная — 13 апреля;

Радоница — 14 мая;

Вселенская Троицкая — 22 июня;

Димитриевская — 2 ноября.

Особняком в церковном перечне держится поминовение усопших воинов. В противовес прочим поминальным субботам оно имеет закрепленную дату. Из года в год оно проводится 9 мая.

Иногда можно услышать такие наименования, как Покровская или Михайловская родительская суббота. Впрочем, на страницах календаря вы их не найдете. Почему — расскажем в конце статьи. А пока поговорим подробнее о предписаниях, касающихся поминовения почивших.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Поминовение усопших в храме

Как поминать усопших в Родительскую субботу

Церковь сформулировала ряд правил поминовения усопших. Родительскую субботу необходимо провести в молитве. Молитва символизирует связь между живущими и покойными. Сама по себе она является свидетельством веры в бессмертие души и всеобщее воскресение. Молиться можно как самостоятельно, в уединении, так и на богослужении — на вечерней службе в пятницу и на утренней литургии в субботу.

В храме христианин может оставить записку с именем близкого и поставить свечу. Еще одна субботняя традиция — жертвование еды. Все желающие приносят в церковь или храм конфеты, муку, хлеб и другие угощения. Их оставляют на панихидном столике, или кануне, установленном перед Распятием. Важно помнить, что этот обряд не является «жертвоприношением» Богу. Еда предназначается служителям храма, которые, в свою очередь, вспоминают почивших.

Молитва и присутствие на службе — единственное регламентированное поминальное требование Родительской субботы. Так что посещать кладбище необязательно. Впрочем, если и силы, и погода позволяют, разрешается навестить могилы родичей и заняться благоустройством участка: очистить памятники от пыли, избавиться от сора, покрасить ограду.

Поминальное застолье также не является обязательным. Если вы все же решили организовать обед, помните, что главное церковное правило — умеренность. Злоупотреблять нельзя не только алкоголем, но и едой.

Итак, повторим, как правильно провести Родительскую субботу в 2024 году. Основная задача верующих — молиться (как в храме, так и дома). А вместе с этим стоит избегать различных прегрешений и поддаваться суевериям. Церковь запрещает:

приносить еду на место захоронения;

проводить кладбищенскую тризну;

устраивать шумные обеды;

предаваться чревоугодию;

конфликтовать;

сквернословить;

отлынивать от молитвы и походов в храм;

пренебрегать духовной работой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церковные традиции

Вселенская Мясопустная родительская суббота — 9 марта 2024 года

Итак, мы перечислили, какие Родительские субботыотмечаются Церковью. Теперь поговорим о всех из них по отдельности и начнем с Мясопустной. В 2024 году она пришлась на 9 марта. Родительская суббота получила свое название неспроста. Это предпоследний день, когда христиане могут употреблять мясо. Далее следует Сырная седмица.

Мясопустная также названа первой Вселенской родительской субботой. Слово «Вселенская» тут тождественно всеобщей. Молящиеся вспоминают не одних лишь родственников, а всех почивших христиан. Они просят Бога быть милостивым к умершим, когда начнется Страшный суд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мясопустная родительская суббота — 9 марта 2024 года

Великопостные родительские субботы в марте и апреле 2024 года

Следующими в очереди являются поминальные дни, приходящиеся на Великий пост. Великопостные родительские субботы в марте и апреле 2024 года выпали на:

30 марта;

6 апреля;

13 апреля.

Они имеют особое значение. В разгар говения значительно реже служится обычная литургия. А потому, чтобы не обделить мертвых вниманием, три недели подряд проводятся особые поминальные службы.

Важно помнить, что в пост действуют многочисленные пищевые ограничения. Поэтому и на канунный столик дозволено жертвовать только постные продукты. Например, можно принести крупы, мед, орехи, фрукты, овощи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Постная пища

Поминовение усопших воинов — 9 мая 2024 года

9 мая — важная дата светского календаря. В не меньшей мере она чтится Церковью. Православные христиане возносят молитвы за жертв Великой Отечественной войны. Особыми элементами литургии этого дня являются:

прошение «о вождех и воинах»;

благодарственный молебен;

заупокойная лития о воинах.

Радоница — 14 мая 2024 года

Итак, не все дни поминовения выпадают на субботу. Но 9 мая — не единственное исключение. Аналогично обстоят дела с Радоницей. Она приходится на вторник, а точнее — на девятый день после Пасхи. В 2024 году это 14 мая.

Оставаясь поминальной датой, Радоница не является днем траура и скорби. Наоборот, она напоминает о всеобщей радости. Ведь это время, когда верующие обращаются к почившим, поздравляя их с Пасхой.

Вселенская Троицкая родительская суббота — 22 июня 2024 года

Вторая Родительская суббота, получившая статус Вселенской, названа Троицкой. В наступившем году она выпала на 22 июня. Она предшествует Пятидесятнице, или Троицыному дню. Вознося молитву, верующий вспоминает и членов семьи, и остальных христиан.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церковные традиции на Родительскую субботу

Димитриевская родительская суббота — 2 ноября 2024 года

Димитриевская суббота справляется перед поминовением мученика Димитрия Солунского. В наступившем году это 2 ноября. «На Димитриевскую» стоит отдать дань памяти всем пострадавшим за христианскую веру.

Покровская, Михайловская — региональные Родительские субботы

И напоследок скажем пару слов о так называемых Покровской и Михайловской субботах. Они выпадают на 12 октября и 16 ноября соответственно. В общецерковном календаре эти субботы не значатся. Этому есть простое объяснение: они почитаются только в ряде епархий.

Например, в Покровскую субботу панихиды проходят в Татарстане, на Урале, в Удмуртии и Кировской области. «Покровская» приурочена к годовщине взятия Казани Иваном IV (которое пришлось ровно на Покров Пресвятой Богородицы).

А Михайловская суббота признается в Белоруссии, Болгарии и на юге России. Это последняя суббота перед Собором Архистратига (21 ноября).

Мы поговорили про каждую Родительскую субботу в 2024 году. Напоследок хочется напомнить: поминать близких нужно не только в предустановленные даты. Священнослужители советуют делать это как можно чаще.

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