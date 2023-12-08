Нутрициолог рассказала о пользе и «раковой» опасности баранины Нутрициолог: баранина очень полезна, но ее не стоит есть чаще трех раз в неделю

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Баранина является полезным для здоровья человека продуктом, 100 граммов которого обеспечат суточную норму витамина В12, также этот продукт содержит фтор и фосфор, который благоприятно воздействует на зубную эмаль, заявила в беседе с NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Также баранина содержит ряд других витаминов группы В и множество полезных микроэлементов. При этом она не рекомендовала употреблять баранину чаще двух-трех раз в неделю из-за высокого риска развития рака толстого кишечника.

Кроме того, баранина богата витаминами В1, В2, В5, В6, В9, Е и РР, цинком, медью и серой, хромом, молибденом, кремнием и кобальтом. Баранина — хороший источником белка, который необходим для роста и ремонта клеток и тканей, — сказала специалист.

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