Врач дала советы, как избежать переедания в Новый год Врач Русанова: лучше не готовить слишком много еды на Новый год

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Чтобы избежать переедания в Новый год, лучше не готовить слишком много еды, посоветовала врач, нутрициолог Дарья Русанова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что у многих с детства возникает привычка доедать все, что есть на столе или в тарелке. Поэтому, чтобы не провоцировать себя и гостей, лучше сделать порции меньше.

Многие из нас с детства привыкли к тому, что не доедать — это плохо. В разгар праздничного застолья такое поведение могут расценить даже как неуважение. Поэтому не стоит готовить еду в больших количествах. Стол может быть более разнообразным, но порции не должны быть большими, — пояснила Русанова.

Мозг каждого человека посылает сигналы насыщения, но не все способны их распознать. Нутрициолог уточнила, что одним из таких знаков является изменение вкуса еды: до момента, когда человек наелся, он более яркий и насыщенный. Также человек начинает медленнее употреблять пищу и активнее общается с сидящими за столом. Когда произошло базовое насыщение, рекомендуется встать. Врач отметила, что при смене положения рецепторы в желудке активизируются.

Если же человек почувствовал, что переел, нужно отказаться от употребления алкоголя. Русанова пояснила, что спиртное может усугубить ситуацию. Она посоветовала встать и прогуляться в течение 20–30 минут. Это позволит ускорить обменные процессы. Улучшить работу пищеварительной системы также поможет простая вода. Ее следует пить небольшими глотками.

Психолог Денис Долгов ранее предупредил, что привычка доедать пищу просто потому, что так положено, может привести к ожирению и другим нарушениям здоровья. По его словам, для избавления от этой вредной привычки нужно есть до насыщения.