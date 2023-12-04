Врач оценила эффективность похудения по группе крови Эндокринолог Филиппова: группа крови не связана с обменом веществ

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Диета, адепты которой составляют свой рацион в зависимости от группы крови, не имеет под собой ни научных, ни физиологических оснований, считает врач-эндокринолог Татьяна Филиппова. Как пояснила специалист в беседе с Пятым каналом, группа крови не влияет на обменные процессы в организме.

Последователи такой диеты заявляют, что в зависимости от группы крови некоторые продукты не усваиваются и даже оказывают вред для здоровья, напоминает издание.

Группа крови никак не связана ни с гормональным фоном, ни с процессами обмена веществ, ни с пищеварительным кишечным трактом. Ни тем более никак не сказывается на процессе усвоения и поглощения тех или иных продуктов, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, исключение некоторых продуктов из меню, напротив, может привести к дефициту витаминов и микроэлементов и нанести тем самым вред здоровью. Вместо такой «пищевой цензуры» врач посоветовала придерживаться принципов сбалансированного и рационального питания. Такое пищевое поведение поможет и тем, кто хочет похудеть, и тем, кому необходимо набрать вес.

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