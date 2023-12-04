Бренд-шеф назвал способ сделать новогодний стол менее жирным Бренд-шеф Кузнецов: салаты со сметаной вместо майонеза будут менее жирными

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиционные новогодние салаты можно сделать менее жирными, если заменить майонез в их составе на менее жирную сметану, рассказал в беседе с LIFE.ru бренд-шеф Максим Кузнецов. Он напомнил, что употребление жирной пищи является стрессом для ЖКТ и может иметь последствия в виде изжоги, вздутия, тошноты и тяжести в желудке. Поэтому можно подумать о других вариантах заправок в салатах.

Например, используйте сметану для слоеных салатов, а оливье попробуйте приготовить с оливковым маслом и лимонным соком. Даже если хочется добавить майонез — потребляйте салаты с ним в умеренных количествах или размешайте его в одинаковых пропорциях всё с той же сметаной низкой жирности, — посоветовал эксперт.

Кроме того, по его словам, тот же самый оливье можно сделать полезнее, если заменить в нем соленые огурцы на свежие — это уменьшит отечность на следующее утро после праздника. Также в этом салате вместо колбасы можно использовать отварную курицу — это менее калорийный и более натуральный продукт.

Что касается горячих блюд, то специалист предложил заменить в рецепте мяса по-французски свинину на говядину или индейку. Добавление соуса и сыра все равно не даст блюду стать сухим, но при этом оно не будет излишне жирным. Также при приготовлении еще одного классического блюда — запеченной утки с яблоками — вместо жирного утиного мяса можно использовать курицу. Угощение получится сочным, но менее жирным и не создаст стресса для печени, почек и поджелудочной железы, отметил бренд-шеф.

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала сделать майонезные салаты более полезными, если вместо магазинного майонеза использовать домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.