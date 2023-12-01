Россиянам рассказали, как сделать новогодние салаты полезными Диетолог Королева посоветовала заменить магазинный майонез в салатах на домашний

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Майонезные салаты являются неотъемлемой частью новогоднего стола. Их можно сделать полезными, рассказала диетолог Маргарита Королева в беседе с ОСН. По ее словам, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты.

Людям с метаболическими проблемами, например с сахарным диабетом, в салат вместо картофеля можно добавлять топинамбур. Зеленый горошек лучше покупать замороженным, так как в составе консервированного будет уксус и много соли, — подчеркнула Королева.

Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке. Можно сразу закупить полезные продукты, уточнила она.

Ранее эксперт по качеству продуктов Зарина Хатамова посоветовала россиянам выбирать консервы к новогоднему столу в том числе по внешнему виду банки. По ее словам, упаковка должна быть в хорошем состоянии, без вмятин, подтеков и ржавчины.