Россиянам дали советы, как выбрать качественные консервы на Новый год Эксперт по качеству Хатамова: банки с консервами не должны иметь дефектов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Консервы к новогоднему столу следует выбирать в том числе по внешнему виду банки, рассказала в беседе с LIFE.ru эксперт по качеству продуктов Зарина Хатамова. По ее словам, упаковка должна быть в хорошем состоянии, без вмятин, вздутостей, подтеков и ржавчины; наличие дефектов может означать, что консервы неправильно хранили или транспортировали, и продукты могут оказаться испорченными.

Качественный консервированный горошек должен быть так называемых мозговых сортов, продолжила специалист. Восстановленный продукт покупать не стоит.

Если на этикетке написано, что продукт восстановленный, значит, консервы произведены из высушенного горошка. Вкус у таких зерен пресноватый, а текстура более жесткая и грубая, — пояснила Хатамова.

По ее словам, при выборе консервированной кукурузы следует обратить внимание на состав. Желательно, чтобы он был максимально простым: зерна кукурузы, вода, соль, иногда сахар. Цвет заливки должен быть молочного оттенка, зерен — ярко-желтый и без пятен. Специалист порекомендовала отдавать предпочтение кукурузе, законсервированной летом или в начале осени — зерна в таких банках более молодые и сладкие.

Маринованные томаты должны быть чистыми, целыми, однородными по размеру и цвету, не сморщенными и не мятыми, без механических повреждений, отметила эксперт. Что касается тушенки, то качественными считаются консервы, изготовленные по ГОСТу: с высоким содержанием мяса без костей, хрящей, сухожилий и грубой соединительной ткани. Массовая доля мяса и жира должна составлять в них не менее 56,5% для консервов высшего сорта и не менее 54% — для консервов первого сорта.

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