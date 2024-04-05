Суд прекратил производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой РИА Новости: прекращено производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой

Псковский областной суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины взрывчатки в православных иконах и церковной утвари, сообщает РИА Новости. Речь, по данным агентства, о Хочбаре Джамалове, имя которого ранее не называлось.

Джамалов Хочбар... Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления), — приводит агентство выдержку из материалов апелляционной инстанции.

По данным агентства, дело Джамалова изучалось изначально в Псковском городском суде в тот же день и той же судьей, что и дело Дмитрия Гратия, которому уже предъявили обвинения. Также известно, что в один и тот же день дела фигурантов поступили и в апелляционную инстанцию — 7 февраля. Они были рассмотрены спустя два дня с разницей в три часа.