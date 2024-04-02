ФСБ показала изъятые иконы со взрывчаткой с Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Федеральная служба безопасности показала кадры досмотра и изъятия икон с Украины, с которыми контрабандным путем пытались доставить в Россию взрывчатку. Из груза извлекли 27 самодельных взрывных устройств, 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Взрывчатка была прикреплена к раме на обратной стороне икон.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании причастного к преступлению. Возбуждено дело статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Организаторы и соучастники будут объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что груз везли транзитом через страны Евросоюза. Предполагается, что он попал в Россию, проехав через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

В МВД сообщили, что мощности изъятой взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажного дома. В составе использовалось вещество гексоген, оно в 1,5 раза больше мощности тротила, отметили в ведомстве.