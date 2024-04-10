Протоирей призвал не говорить «Христос воскрес!» в качестве приветствия Протоирей Ильяшенко: фразу «Христос воскрес!» стоит говорить только верующим

Использовать фразу «Христос воскрес!» в качестве приветствия стоит только со знакомыми, которые являются православными верующими, считает протоиерей и настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря города Москвы Александр Ильяшенко. В беседе с aif.ru священник призвал не обращаться с таким приветствием к незнакомым людям. По его словам, это может поставить человека в неловкое положение.

Как уточнил протоирей, если собеседника не интересует реакция на его обращение, это свидетельствует о его бестактности. Кроме того, по словам Ильяшенко, это приветствие — просто традиция, которая пошла с первых лет после воскресения Иисуса Христа.

Зачем вообще обращаться с таким приветствием к незнакомым людям? Зачем ставить человека в неловкое положение? Если обращающегося не интересует, как человек будет реагировать, то это говорит о его бестактности, бесцеремонности. Это плохо. Зачем провоцировать человека? Допустим, он скажет: «А я в бога не верю». Говорить так — это тяжкий грех, между прочим. Зачем его провоцировать на такой грех? — пояснил протоирей.

Священники ранее рассказали, что православным верующим не рекомендуется посещать кладбища в день Пасхи. По их словам, в этот день душа человека преисполнена света и счастья, а скорбь и грусть, наполняющие мысли на погостах, не имеют ничего общего со светлым праздником.