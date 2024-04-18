Священник перечислил ошибки верующих на исповеди Священник Муравьев: перед первой исповедью нужно записать грехи на бумажку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идущие впервые на исповедь часто совершают три основные ошибки: не готовятся, бояться осуждения и выбирают незнакомый храм, рассказал LIFE.ru священник Сергий Муравьев. Он посоветовал тем, кто собирается на тайну исповеди, записать свои грехи тезисно на бумажку.

Нужно тезисно на листочек для себя выписать свои грехи. Чтобы в момент эмоционального порыва всё из головы не вылетело, то есть должна быть подготовка, — объяснил священник.

Муравьев отметил, что не нужно оттягивать поход в храм из-за страха быть осужденным. Священник — это свидетель, который хочет помочь человеку, а не строгий экзаменатор, поэтому нужно убрать «ложную» боязнь перед ним.

Перед первой исповедью лучше заранее прийти в храм и познакомиться с ним, порекомендовал священнослужитель. Кроме того, лучше заранее договориться со служителем о времени вне богослужения. Так он сможет уделить человеку нужное внимание и должным образом утешить его.

Ранее другой священнослужитель рассказал, что православным христианам не стоит посещать кладбище на Пасху и Троицу. Отмечается, что атмосфера этих праздников не соответствует почитанию памяти об ушедших. Однако посещение кладбища в эти дни не является чем-то запрещенным.