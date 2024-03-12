В Башкирии дисквалифицировали команду КВН после шутки о главе региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радий Хабиров

Башкирскую команду «Барыбер» сняли с региональной лиги КВН после шутки о шоколаде, где были изображены глава региона Радий Хабиров с сыном Тимером, сообщает «Подъем». Заместитель представителя лиги Ильгам Ишкин заявил, что причиной стало нарушение регламента со стороны команды, а пресс-секретарь Хабирова не стала комментировать инцидент, подчеркнув, что организация является самостоятельной.

Речь идет о номере, где команда «Барыбер» провела шуточную презентацию шоколада «Атай». Там пошутили, что новинка на самом деле сделана в Армении, а ее срок годности — до 2024 года, при этом в состав шоколадки входит 50% какао и 0% башкирского языка. После концерта руководство открытой лиги заявило, что команда дисквалифицирована. Как считают башкирские паблики, сценка стала отсылкой к словам директора республиканского Центра развития туризма Артура Идельбаева, презентовавшего шоколадку «Атай» в начале марта.

Изначально материал отличался от того, что показала команда КВН в окончательной версии. Это грубое нарушение регламента, помимо этого были дисциплинарные замечания в ходе других мероприятий, — пояснил Ишкин.

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