На Кубани директора ДК и актеров уволили после развратного представления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Шабельское Краснодарского края провели новогоднее представление в местном Доме культуры, после которого уволили всех актеров, а также директора учреждения, пишет Telegram-канал Baza. На опубликованных каналом кадрах видно, что актер, исполняющий роль Деда мороза, имитирует на сцене половой акт. Ролики дошли до руководства края.

По информации канала, постановку «Чудеса там, где в них верят» показали 31 декабря. На афише было указано, что представление предназначается для взрослых. Некоторым зрителям удалось заснять пикантные сцены и выложили их в Сеть.

В результате, как пишет канал, главу села сняли с должности. Также все актеры, организаторы шоу, в том числе директор ДК, написали заявления на увольнение.

Ранее жители Краснодарского края возмутились видеозаписью, на которой старшеклассник из Динского района танцует в костюме Снегурочки. Отмечается, что недовольные кубанцы обратились в управление образования с жалобой. Учителя же не знали, о чем будет сценка.

Администрация учреждения пообещала провести профилактическую беседу с организаторами представления. Позднее представители учебного учреждения объяснили, что номер с травести-танцем был организован школьной командой КВН.