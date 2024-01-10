Переодевшийся в Снегурочку старшеклассник вызвал скандал на Кубани Kub Mash: жители Кубани возмутились танцем переодевшегося в Снегурочку школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Краснодарского края возмутились видеозаписью, на которой старшеклассник из Динского района танцует в костюме Снегурочки, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Отмечается, что недовольные кубанцы обратились в управление образования с жалобой. Позднее представители учебного учреждения объяснили, что номер с травести-танцем был организован школьной командой КВН.

Новогодний праздник прошел в школе станицы Динской в конце декабря, однако видеозапись танцевального номера была опубликована лишь сейчас, отмечают источники Telegram-канала. На кадрах видно, как старшеклассник в костюме Снегурочки танцует вокруг посоха Деда Мороза, сбрасывая с себя варежки и шапку. Все это происходило под аплодисменты сверстников. Руководство школы объяснило, что номер был организован подростками из КВН, которые обещали придумать смешную сценку с символами Нового года. Учителя же не знали, о чем будет сценка. Администрация учреждения пообещала провести профилактическую беседу с организаторами представления.

Как сообщалось ранее, школьники гимназии № 104 в Екатеринбурге организовали номер для новогоднего спектакля, переодевшись в женские платья. Позднее одна из учениц гимназии объяснила, что номер является отсылкой к фильму «В джазе только девушки». По ее словам, никто из присутствовавших в зале не посчитал номер пропагандой ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).