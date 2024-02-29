Чулпан Хаматова: как сейчас живет, возвращение в РФ, последние новости

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Чулпан Хаматова

Фильм режиссера Яны Климовой-Юсуповой «Просточеловек», где актриса Чулпан Хаматова сыграла одну из главных ролей, выдвинут на кинопремию «Ника», говорится на сайте Российской академии кинематографических искусств. Какие еще последние новости известны об артистке сегодня, где она сейчас?

Последние новости о Чулпан Хаматовой

В 2021 году СМИ писали, что актриса приобрела недвижимость в Латвии. Хаматова переехала туда вместе с детьми после начала СВО. В апреле она раскритиковала действия Москвы и выступила на антивоенном митинге в Риге.

С 2022 года Хаматова состоит в труппе Нового Рижского театра. Она сыграла в спектакле «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса, созданном по мотивам одноименной картины Валерия Тодоровского, вдохновленного повестью Pенаты Литвинoвой «Oбладать и принадлежать». Зрители писали, что артистка говорила на латышском языке все два с половиной часа спектакля.

В феврале 2023 года на экраны вышла военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка «Праведник». Хаматова сыграла мать одного из главных героев.

В июне актриса призналась, что ей предлагали вернуться в РФ, гарантируя безопасность. В эфире «Латвийского радио 4» Хаматова рассказала, что может приехать, если извинится, но делать этого она не намерена.

«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: „Ой-ой, я была неправа, вы всё правильно сделали“. Но я не хочу этого делать», — сказала актриса.

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва» Чулпан Хаматова

В конце октября стало известно, что с «Аллеи звезд» в Ульяновске убрали звезду Чулпан Хаматовой и заложили плиткой. Областные власти сообщили РИА Новости, что такое решение принято после обращения местных жителей, «считающих неуместным упоминание актрисы рядом с портретами героев — защитников Родины».

14 января 2024 года Telegram-канал «Звездная пыль» сообщил, что Данила Козловский вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт выступят на сцене в Лондоне. По информации источника, они представят программу по мотивам сборника поэта и прозаика Саши Черного «Несерьезные рассказы», а сборы от продажи билетов будут направлены на оплату медикаментов для детей, борющихся с онкозаболеваниями. Артисты это официально никак не комментировали.

19 января глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин призвал лишить Хаматову звания народной артистки России. Он направил соответствующее обращение в Министерство культуры.

«В апреле 2022 года Чулпан Хаматову во время интервью отчитала латышская телеведущая за то, что актриса не осуждает каждый день руководство России. В ответ Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его „полной бредятиной“», — отметил Бородин в обращении.

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