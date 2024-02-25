«Умерла так умерла»: как народ оценил возможное возвращение Хаматовой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Чулпан Хаматова

СМИ сообщают о возможном возвращении в Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Почему она готова принять это решение, простят ли ее на родине?

Что известно о возвращении Хаматовой в Россию

В июне 2023 года актриса призналась, что ей предлагали вернуться в РФ, гарантируя безопасность. В эфире «Латвийского радио 4» Хаматова рассказала, что может приехать, если извинится, но делать этого она не намерена.

«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: „Ой-ой, я была неправа, вы всё правильно сделали“. Но я не хочу этого делать», — сказала актриса.

Она добавила, что во время очередного такого контакта она накричала на звонящего. После этого, по словам Хаматовой, ей больше не звонили по вопросу возвращения.

Ждут ли Хаматову в России

19 января глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции (ФПБК) Виталий Бородин выразил желание лишить Хаматову звания народной артистки России. Соответствующее обращение он направил в Министерство культуры.

«В апреле 2022 года Чулпан Хаматову во время интервью отчитала латышская телеведущая за то, что актриса не осуждает каждый день руководство России. В ответ Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его „полной бредятиной“», — напомнил в обращении Бородин.

Telegram-канал «Русский тарантасъ» военкора Дмитрия Стешина пишет, что желание Хаматовой вернуться — это «верный признак неотвратимости достаточно скорой победы». В посте говорится, что именно артисты являются ориентиром в этом вопросе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Чулпан Хаматова

«Всегда в таких вопросах нужно ориентироваться на деятелей культуры. <...> Артисты разговорного жанра: рот закрыл — рабочее место убрал, трусы другой стороной надел, чемодан собрал и снова в бой, шутить, веселить, страдать, плодить сущности! <...> Повинную голову ни меч не сечет, ни кривая татарская сабля. И Чулпан это хорошо знает», — говорится в Telegram-канале.

Большое количество пользователей Сети негативно относятся к артистке. Некоторые упрекают Хаматову в лицемерии и двуличии.

«„Отменить“ навсегда. Недостойна быть русской», — призвала одна из пользовательниц.

«Чулпан всегда была лицемеркой, ни тени искренности — ни в игре, ни в жизни, один только фильм в начале карьеры. А предавать она начала давно. К примеру, учителя своего и руководителя Галину Волчек. И театр свой, когда в Латвии вила гнездо и безбожно врала про болезнь», — напомнила другая.

«Я до сих пор в шоке от ее двуличия», — добавила третья.

Многие и вовсе призвали Хаматову не делать резких заявлений «ради самосохранения». Некоторые россияне заявили, что для них актриса символически умерла.

«Уже бы заткнулась и слилась потихонечку, хотя бы ради самосохранения», — посоветовали в комментариях.

«Зачем так эмоционально реагировать на „живой труп“? Умерла так умерла», — написала подписчица Diana Spletni.

Где сейчас Чулпан Хаматова

В 2021 году СМИ писали, что Хаматова приобрела недвижимость в Латвии, а вместе с этим и возможность переехать в эту страну. Хаматова вместе с детьми эмигрировала после начала российской военной операции на Украине. В апреле 2022-го она выступила на антивоенном митинге в Риге.

В ноябре портал «Абзац» сообщил, что актрису со скандалом выгнали из рижского ресторана Cemodans. Директор арт-ресторана рассказала, что Хаматова пришла в заведение и обратилась к официанту на русском языке. Однако, пишет портал, сотрудник ресторана отказался ее обслуживать, тогда она потребовала позвать администратора. Сама Хаматова ситуацию не комментировала.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Чулпан Хаматова

С 2022 года актриса состоит в труппе Нового Рижского театра. Хаматова сыграла в спектакле «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса, созданном по мотивам одноименной картины Валерия Тодоровского, вдохновленного повестью Pенаты Литвинoвой «Oбладать и принадлежать». Зрители писали, что артистка говорила на латышском языке все 2,5 часа спектакля.

Хаматова также сохраняет статус одного из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».

В феврале 2023 года на экраны вышла военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка «Праведник». Хаматова сыграла мать одного из главных героев.

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