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20 июля 2026 в 09:29

«Очень важно»: в МИД России высказались о завозных случаях Эболы

Дипломат Башкин заявил о важности предотвращения распространения Эболы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России рассчитывают не допустить появления завозных случаев вируса Эбола из Африки, заявил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. Дипломат выразил надежду, что усилия Москвы помогут предотвратить распространение инфекции.

Если его (вирус Эбола. — NEWS.ru) не купировать, могут быть зарегистрированы завозные случаи, как, например, уже было во Франции. Поэтому очень важно остановить распространение сейчас, и я надеюсь, что с появлением наших вакцин это удастся сделать, — сказал он.

Ранее главный научный сотрудник Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что вирус Эбола способен передаваться от человека к человеку, но лишь при определенных обстоятельствах. По словам эксперта, инфицирование возможно только при тесном контакте с заболевшим.

Кроме того, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка Эбола не представляет угрозы в плане глобальной пандемии. Для возникновения массовых вспышек, по его мнению, необходим возбудитель, который передается воздушно-капельным путем.

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