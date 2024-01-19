Российскую актрису хотят лишить звания народной артистки В Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции (ФПБК) Виталий Бородин выразил желание лишить звания народной артистки России актрису Чулпан Хаматову, передает РИА Новости. Соответствующее обращение он направил в Министерство культуры России.

В заявлении ФПБК подчеркивается необходимость обратить внимание на деятельность Чулпан Хаматовой, которую характеризуют как русофобскую. Актриса, являющаяся народной артисткой Российской Федерации с 2012 года, подписала обращение к Президенту России Владимиру Путину в феврале 2022 года против специальной военной операции. С марта Хаматова проживает в Латвии с марта 2022 года.

Бородин напомнил, что в апреле 2022 года Чулпан Хаматову раскритиковала латышская телеведущая во время интервью за отсутствие регулярного осуждения руководства России. В ответ Хаматова высказала готовность отказаться от звания народной артистки, назвав его «полной бредятиной».

Глава ФПБК призвал Министерство культуры вынести вопрос о лишении Чулпан Хаматовой звания на рассмотрение президента и создать рабочую комиссию для разрешения вопроса, связанного с ее антироссийской деятельностью. На данный момент ведомство не предоставило ответ на обращение Бородина.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказала мнение, что Чулпан Хаматова дискредитирует своими высказываниями звание народной артистки РФ. По мнению правозащитницы, почетных статусов также надо лишить участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой вследствие их порочащего поведения и публикации соответствующих кадров в Интернете.