Театр, смерть мужа, обида на Проклову: как живет актриса Эра Зиганшина

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Эра Зиганшина

Народная артистка России Эра Зиганшина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни, за что она осуждала Елену Проклову?

Чем известна Зиганшина

Эра Зиганшина родилась 1 февраля 1944 года в Казани.

Со второй попытки поступила в театральное училище имени Щукина. Затем попала на спектакли БДТ Георгия Товстоногова, гастролировавшего в Москве, и решила, что хочет учиться у него.

«Когда пришла проситься к Товстоногову, соврала, что уже выпускница. В результате из всех пробовавшихся тогда он взял одну меня! А потом мой обман раскрылся, я пошла с повинной, но Георгий Александрович слово сдержал, взял к себе. Оканчивала обучение у него на сцене театра. Играла в дипломных спектаклях прямо в БДТ», — вспоминала Зиганшина.

В 1965 году она окончила театральную студию при Большом драматическом театре в Ленинграде, руководитель студии — Георгий Товстоногов.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press Георгий Товстоногов

В кино актриса дебютировала в 1966 году в ленте «Снежная королева». Также Зиганшина снималась в картинах «Память», «Житейское дело», «Воспоминания без даты», «Год Собаки», «Агент национальной безопасности», «Путина», «Гуманоиды в Королеве», «Похороните меня за плинтусом», «Небесный суд», «Кто, если не я?», «Вкус Америки», «Мама по контракту», «Бывшие», «Семейный альбом», «Счастье в конверте», «Синдром отложенного счастья», «Бывшие. Happy end» и других.

Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Зиганшиной

Эра Зиганшина была замужем за актером и режиссером Владимиром Головиным. В браке родились дочь Екатерина и сын Алексей.

Головин обижался на Зиганшину, поскольку спустя 17 лет семейной жизни она ушла к актеру Владимиру Рожину. От него артистка родила сына Владимира.

После смерти Рожина Зиганшина смогла наладить отношения с первым мужем.

«Когда второй муж умер, снова подружились с Володей-первым. Он помогал строить дачу, у меня сложились прекрасные отношения с его женой. Недавно и его не стало. Не займи он тогда позицию отчуждения, детям было бы легче. Но я всегда жила как хотела и делала что хотела. Это не каждому дозволено. Серьезные трудности встречались, но именно непростой характер помог выстоять», — вспоминала артистка.

Сейчас Зиганшина ничего не рассказывает о своей личной жизни.

«Мне не нужен такой интерес. Просто я чего-то не сделала, чего-то не показала, раз возникает другого толка интерес», — объясняла она.

Что Зиганшина говорила о Прокловой

В 2021 году заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова обвинила известного режиссера в домогательствах. Имени она не назвала, но многие решили, что речь шла об Олеге Табакове.

По мнению Эры Зиганшиной, которая играла с Прокловой в картине «Снежная королева», коллега выдумала эту историю.

«Выдумки потому, что Лене было тогда всего 12 лет. Она была у всех на виду. И Ленина бабушка всегда была рядом. Бабушка приехала в Мукачево вместе с Леной. Ребенка одного на съемки бы не отпустили. Какие могли быть домогательства! О чем это она? Что за ерунда, грязный пиар! Меня вообще не интересуют перипетии Прокловой», — осудила она коллегу в беседе с KP.RU.

Чем сейчас занимается Зиганшина

Эра Зиганшина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Как приручить старушку», «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», «Литургия Zero», «Амазонки» и «Старомодная комедия».

Эра Зиганшина на прогоне спектакля «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в МХТ им. А. Чехова

В 2023 году артистка снялась в картинах «Пять процентов», «Книжная девочка», «Родные люди» и «Одна тень на двоих». В скором времени также должны выйти ленты «Мама из прошлого» и «Олень» с ее участием.

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