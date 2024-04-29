Сотникова, молодая жена, новые фильмы: как живет актер Владислав Ветров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владислав Ветров

Народный артист России Владислав Ветров продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, какие проекты с его участием выйдут в скором времени?

Чем известен Ветров

Владислав Ветров родился 9 февраля 1964 года в городе Цхакая на западе Грузии.

В 1969 году семья переехала в Таганрог, где Ветров занимался в Народном театре драмы при Доме учителя. Далее работал в Таганрогском драматическом театре имени А. П. Чехова. В 1986 году окончил Таганрогский радиотехнический институт.

Ветров работал в Рижском театре русской драмы, театре «Школа драматического искусства» и в Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького. В середине 1990-х в Ростове-на-Дону также работал на местном телевидении.

В кино артист дебютировал в 1986 году в ленте «Скакал казак через долину». Также он снимался в картинах «Железный занавес», «Спас под березами», «Голая пионерка», «Конец света», «Адмиралъ», «Рябиновый вальс», «Управа», «Завещание Гоголя», «Доктор Смерть», «Зворыкин-Муромец», «Элизиум», «День Победы», «Второй шанс», «Красивая жизнь», «Небо падших», «Метод», «Отель Элеон», «Деньги», «Яблочко от яблоньки», «Гранд», «Московские тайны», «Елки последние», «Союз Спасения», «Одна», «Заключение», «Вместе веселее» и других.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владислав Ветров

Всего в его фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Ветрова

Первой женой Владислава Ветрова была сокурсница Ирина. У пары родилось двое детей — сын Даниил и дочь Анастасия.

Трещина в браке произошла, когда Ветров закрутил роман с актрисой Верой Сотниковой. Однако спустя время он вновь вернулся в семью.

«Мужики хитрые. Они заводят роман с женщиной и при этом говорят, что у них нет уже ничего с женой. А потом рождаются дети от жен. Там были чувства к супруге. Он покупал для нее дорогие подарки», — вспоминала Сотникова.

Через некоторое время после возвращения в семью Ветров вновь влюбился — его избранницей стала актриса Екатерина Кирчак.

«Это было наваждение, „солнечный удар“. Может, пора начать носить кепку? Но я был уверен, что с Катей все сложится», — рассказывал Ветров в передаче «Судьба человека».

Тогда артист окончательно расстался с Ириной и женился на новой возлюбленной, которая была на 13 младше его. Она подарила Ветрову еще двоих детей — сына Всеволода и дочь Елизавету.

«Жизнь прожить — не поле перейти, это факт. Я переходил его безответственно, поддавшись влиянию всех тех чувств, которые на меня нахлынули и которые я сдержать был не в силах. Я особо как-то не копался в себе в тот момент. Я чрезвычайно благодарен тому периоду и Вере Сотниковой, что она давала мне уверенность в моих силах», — говорил актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владислав Ветров

Чем сейчас занимается Ветров

Владислав Ветров продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Театр», «Интуиция», «Три сестры» и «Пигмалион».

В 2023 году актер снялся в картинах «Хоккейные папы», «Непослушная», «Честный развод. Бенефис», «ГДР», «Я знаю твои секреты 10. Ребус для Нины» и «Корпорация Морозов».

В 2024 году вышел сериал «Бедные смеются, богатые плачут» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Немезида», «За семью печатями», «Ждун в кино», «Последний богатырь. Наследие» и «Сумма квадратов катетов» с Ветровым.

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