Франция, два развода, смерть матери: как живет актриса Елена Дробышева

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Елена Дробышева. Съемки сериала «Пожарные» («Огнеборцы»), 2003 год

Актриса Елена Дробышева известна зрителю по ролям в фильмах «Анна Каренина», «Аритмия», «Испытание верностью». Как сейчас живет артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Елена Дробышева

Дробышева родилась 3 декабря 1964 года в Москве в семье народных артистов Нины Дробышевой и Виталия Коняева. Она тяжело перенесла развод родителей в раннем возрасте.

«Я стала затворницей, мне было сложно взаимодействовать с другими людьми», — говорила актриса.

Елена Дробышева окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, работала в Московском драматическом театре имени Р. Симонова, Театре имени Моссовета, Театре Луны и Центре драматургии и режиссуры. В кино она дебютировала в 1984 году в картине «Предел возможного», затем получила главную роль Жени в военном фильме «Встреча перед разлукой».

Значимым проектом артистки считается фильм «Анна Каренина» 2009 года, в котором Дробышева сыграла Долли, мать шестерых детей. Также она снималась в сериалах «Кто, если не мы», «Другая жизнь», «Казус Кукоцкого», «Аритмия», «Ведьма», «Летчик», «Старое пианино».

Фото: Boris Kremer/Russian Look/Global Look Press Елена Дробышева

Что известно о личной жизни Елены Дробышевой

Актриса была дважды замужем. Первым мужем Дробышевой был писатель и драматург Дмитрий Липскеров. Их брак распался через 11 месяцев. Артистка признавалась, что вышла замуж не по любви.

«Пусть Дима не обижается, но этот брак был ошибкой. Спустя 11 месяцев мы развелись, и я почувствовала такое облегчение. При этом мы до сих пор общаемся. Когда несколько лет назад мне понадобилась дорогая операция, я обратилась к Диме, и он без вопросов дал деньги. Я не стесняюсь в этом признаться», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Во второй раз Елена Дробышева сыграла свадьбу с актером Александром Козневым. В 1990 году у пары родился сын Филипп, однако вскоре этот брак распался. Наследник артистки некоторое время жил и работал во Франции. Актриса и сама часто бывала в этой стране. По ее словам, она свободно владеет французским языком.

По данным «Экспресс газеты», в 2019 году сын Дробышевой вернулся в Москву, начал вести разгульный образ жизни и, предположительно, проходил лечение от наркозависимости.

Чем сейчас занимается Елена Дробышева

Елена Дробышева в 59 лет продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году с ней вышли ленты «Время надежды» и «Старое пианино». В 2024 году состоялась премьера сериала «Неверные», где актриса сыграла маму главного героя.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Елена Дробышева (на переднем плане). Съемки сериала «Пожарные» («Огнеборцы»), 2003 год

Осенью прошлого года Дробышева вместе с сыном Филиппом приняла участие в программе «Жизнь и судьба», в которой рассказала, что тяжело перенесла смерть матери, скончавшейся после продолжительной болезни 27 июля 2023 года.

«Мама была сильным человеком, и мне кажется, эту силу она передала нам — своим детям и внукам. Эта сила сейчас двигает нами, потому что мама бы очень хотела, чтобы мы не потерялись в жизни, а шли вперед с высоко поднятой головой и занимались любимым делом. Так, как этим любимым делом занималась мама всю свою жизнь», — сказала она.

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