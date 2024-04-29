Ольга Бузова: последние новости, обращение к свекрови, слухи о беременности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова после обращения к будущей свекрови опубликовала фото с младенцем, а также сделала двусмысленное предложение экс-возлюбленному блогеру Даве. Какие известны последние новости об артистке на сегодня, 29 апреля?

Что Бузова рассказала о будущей свекрови

Ольга Бузова обратилась с поздравлением к своей будущей свекрови во время церемонии закрытия хоккейного сезона в Белоруссии. Она со сцены поблагодарила женщину за то, что та вырастила хорошего мужа для нее, но не назвала имен.

«Хочу поздравить свою будущую свекровь со всеми днями рождения. Хочу сказать, что вы лучшая мама! Спасибо, что так круто воспитали моего мужа. Ваши блинчики, ваша еда — самая вкусная, которую я когда-либо пробовала! С днем рождения, моя будущая любимая свекровь!» — сказала телеведущая.

Ранее артистка также попросила поклонников помочь ей выбрать красивую дату свадьбы, а затем продемонстрировала на безымянном пальце кольцо.

«Если вдруг в этом году я отвечу „да“, помогите выбрать красивую дату свадьбы», — написала Бузова в соцсетях.

Что известно о проблемах со здоровьем у Бузовой

Ольга Бузова на днях попала в больницу. Она опубликовала фото из палаты и сообщила о том, что на время пропадает из Сети. На связь артистка вышла спустя двое суток, 26 апреля. Она поделилась новыми кадрами с клиники, показав свою руку с катетером и сообщив, что все самое страшное позади. Телеведущая призналась, что после обследования у нее выявили некие проблемы.

«Мои хорошие, со мной все в порядке. Просто последний чекап организма выявил определенные моменты. Поэтому мое нахождение в больнице было плановым. Знаете, в такие моменты, когда ты немного пропадаешь из информационного поля, очень интересно наблюдать за тем, кто действительно беспокоится или хотя бы просто интересуется, что случилось. Выводы делать иногда тоже полезно», — рассказала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

Что за слухи о беременности Ольги Бузовой

За время отсутствия Бузовой в соцсетях поклонники пытались предположить причины, из-за которых артистка попала в больницу. Некоторые подписчики допустили, что певица беременна.

«Не в положении ли Ольга?» — задалась вопросом одна из поклонниц.

На предположение девушки Ольга Бузова ответила шуткой.

«Двойня!» — написала она.

Певица накануне также выложила видео с ребенком, лежащем в коляске. На опубликованных кадрах она кормит младенца из бутылочки и разговаривает с ним.

«Идет мне?» — поинтересовалась у поклонников артистка.

С каким предложением Бузова обратилась к бывшему возлюбленному

Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» на ТНТ сделала двусмысленное предложение блогеру и певцу Даве (Давиду Манукяну), с которым ранее состояла в отношениях.

В новом выпуске программы ведущий Михаил Галустян отметил, что как только Бузова обращает внимание на Даву, то он включается в работу. Сам блогер также признавал, что поддержка со стороны бывшей возлюбленной ему помогает. В последнем эпизоде шоу Галустян спросил соведущую, не хочет ли она как-то ободрить Манукяна.

«Давид, разбитую чашу сложно склеить. Может быть, лучше построить заново все?» — обратилась к Даве Бузова.

Эти слова вызвали бурную реакцию в Сети. Поклонники пары начали строить догадки о возможном воссоединении Бузовой и Манукяна.

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