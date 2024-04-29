Что известно об аресте Жерара Депардье за сексуальные домогательства

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Жерар Депардье

Французского актера Жерара Депардье, имеющего российское гражданство, задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии, сейчас он находится в полицейском участке. Какие известны подробности и новости?

В чем обвиняют Жерара Депардье

Жерар Депардье 29 апреля был вызван в полицейский участок на допрос, а затем взят под стражу. Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. По их словам, первый инцидент произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», второй — в 2021-м на съемках ленты «Зеленые ставни». 75-летний актер все обвинения отвергает.

Первая женщина, 53-летний кинодекоратор, рассказала, что однажды Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», а затем стал трогать за интимные места и озвучивать предложения сексуального характера. По словам заявительницы, справиться с актером ей помогли участники съемочной группы, которые также заставили его извиниться, но на протяжении оставшейся части съемок он оскорблял ее.

Вторая женщина утверждает, что инцидент произошел в 2014 году в доме Жерара Депардье, куда она приехала подготовиться к съемкам. По ее словам, сначала актер «трогал ее и отпускал нецензурные комментарии», а во время съемочного процесса продолжил прикасаться к ней и делать «откровенные сексуальные предложения».

Фото: imago stock&people/Global Look Press Жерар Депардье

Кто еще обвинял Депардье в сексуальных домогательствах

По данным телеканала BFMTV, жалобу против Жерара Депардье подала также испанская журналистка Рут Баса — она рассказала о домогательствах актера в 1995 году: тогда ей было 23 года, и она брала у актера интервью.

В начале января жалобу на домогательства со стороны Депардье составила бывшая ассистентка режиссера Жан-Пьера Моки, пожелавшая остаться неизвестной. По данным агентства Agence France-Presse, художник-постановщик подала иск против актера за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма в 2021 году.

В январе прокуратура Парижа также прекратила расследование в отношении Депардье о домогательствах по заявлению актрисы Элен Даррас, которая утверждала, что актер к ней приставал в 2007 году на съемочной площадке фильма «Диско». По ее словам, Депардье «провел рукой по ее бедрам и ягодицам», а затем предложил ей: «Хочешь пройти в мою гримерку?»

Тогда с поддержкой в адрес Депардье выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил общественности страны о презумпции невиновности в ситуации с актером. Французский лидер назвал происходящее вокруг артиста «охотой на ведьм».

Что за фильм «Дополнительное расследование» о Депардье

В ноябре 2023 года на телеканале France 2 вышел фильм на основе показаний женщин в отношении актера. В картине «Дополнительное расследование» четверо человек рассказали о якобы сексуальном насилии со стороны Жерара Депардье. На фоне этих обвинений около 50 коллег актера написали письмо в его поддержку.

В декабре 2023 года СМИ сообщили, что 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм о Депардье и связанных с ним обвинениях в сексуальном насилии.

В картине упоминалось дело Дебевер. В 2019 году актриса заявила, что Депардье домогался ее в 1982 году на съемках фильма «Дантон», где 34-летний актер играл главного героя, а 18-летняя Дебевер — его юную жену. Вскоре после того случая актриса закончила карьеру в кино.

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