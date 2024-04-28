«Мнение отца почти не спрашиваю»: где сейчас актриса Мирослава Михайлова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Мирослава Михайлова

Актриса Мирослава Михайлова к 21 году успела сняться в порядка 20 фильмах и сериалах. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Мирослава Михайлова

Артистка родилась 26 июня 2002 года в Москве, окончила ВГИК. Ее отец — актер Александр Михайлов, известный по роли Василия Кузякина в картине «Любовь и голуби». При рождении родители назвали дочь Алиной, однако она сменила имя при получении паспорта.

С 12 лет Мирослава Михайлова занималась моделингом. В разные годы она принимала участие в показах мод, в том числе в Париже, снималась для глянцевых журналов, рекламировала бренды. В 16 лет она впервые вышла на сцену театра «У Никитинских ворот», сыграв Машу Миронову в «Капитанской дочке», затем играла во ВГИК-театре.

В кино артистка начала сниматься с восьми лет, дебютировав в картине «Энигма». В десятилетнем возрасте она сыграла Лизу Пряслину в детстве в сериале «Две зимы и три лета». Первой значимой работой Мирославы Михайловой стала роль Лизы Светофоровой в сериале «Семья Светофоровых». Также актриса снималась для проектов «Небесная команда», «Сердце Пармы», «Бультерьер» и других.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Мирослава Михайлова и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко (слева направо)

Что известно о личной жизни Мирославы Михайловой

Мирослава Михайлова в марте 2020 года сообщила в социальных сетях, что планирует сразу после празднования совершеннолетия выйти замуж за своего возлюбленного Анатолия Черникова, с которым на протяжении года состояла в отношениях.

Артистка рассказала, что мама одобрительно отнеслась к ее решению выйти замуж в раннем возрасте, а отец отреагировал на эту новость настороженно, но не стал возражать. Позднее в СМИ не появлялась информация о свадьбе пары, но известно, что молодые люди играли вместе в спектаклях.

Что Мирослава Михайлова говорит об отце

Актриса называет Александра Михайлова не только отцом, но и наставником. Во ВГИКе она обучалась в мастерской отца. По словам Мирославы Михайловой, ее отец может проявить строгость по отношению к ней в профессиональном плане.

«Папино мнение очень важно, но есть нюанс — я практически его не спрашиваю. У меня даже нет возможности этого делать: я занята, в работе, мы не живем вместе много лет», — рассказала она в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале.

Чем сейчас занимается Мирослава Михайлова

Мирослава Михайлова продолжает выступать на сцене театра ВГИК. Она задействована в постановках «С любимыми не расставайтесь» и «Оглянись во гневе». Актриса на настоящий момент снимается для сериала «Кордон», выход которого ожидается в 2024 году.

Помимо съемок в кино и выступлений на сцене, Мирослава Михайлова принимает участие в музыкальных концертах. Актриса не исключает, что может в дальнейшем развиваться как певица.

Михайлова не говорит на тему политики. Однако ее отец поддерживает проведение спецоперации, помогает жителям Донбасса и считает нужным воспитывать в себе патриотизм.

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