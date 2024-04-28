Баку, смерть мужа, новые увлечения: как живет актриса Оксана Базилевич

Фото: WDSSPR

Оксана Базилевич в фильме «Сталинград»

Актриса Оксана Базилевич сыграла более 150 ролей в российском кино. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Оксана Базилевич

Артистка родилась 26 февраля 1969 года в Рязани. Она окончила Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Вместе с однокурсниками Базилевич сформировала труппу театра «Фарсы», с которой гастролировала по Европе.

«Сначала нас приглашали на фестивали уличных театров, а потом и на престижные сцены Польши, Голландии, Германии, Франции, Бельгии, Англии», — рассказывала артистка.

В кино Базилевич дебютировала в 1992 году в драме «Чекист». Затем она сыграла небольшую роль Варвары в американской экранизации «Анны Карениной» и второстепенных персонажей в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Убойная сила». Наиболее известной работой актрисы является лента «Такая работа», где она предстала в образе начальника убойного отдела полковника полиции Валентины Калитниковой.

Также Оксана Базилевич снималась в картинах «Алекс Лютый», «Осторожно, дети!», «Янычар», «Я выбираю тебя», «Тайны и ложь», «Крылья империи» и других. В фильмографии актрисы более 150 работ.

Что известно о личной жизни Оксаны Базилевич

Базилевич была замужем за сыном актера Геннадия Воропаева Иваном. Он окончил театральное училище, однако карьере артиста предпочел бизнес.

«Я сразу же влюбилась в своего будущего мужа Ваню Воропаева, так что с уверенностью могу утверждать: любовь с первого взгляда существует!» — говорила Оксана Базилевич.

У пары в 1990 году родился сын Данила, а спустя еще семь лет супруг актрисы скончался от внутреннего кровотечения.

«Мне было очень тяжело смириться с этим. Иван внезапно умер, врачам не удалось его спасти, а я даже не успела с ним проститься. Но так случилось, надо было продолжать жить», — делилась она.

В воспитании сына артистке помогали родители супруга. Наследник окончил кадетский корпус, а затем Институт культуры, снимается в кино. Сейчас Оксана Базилевич продолжает жить вместе со свекровью — балериной и народной артисткой РСФСР Аллой Осипенко.

Чем сейчас занимается Оксана Базилевич

Базилевич продолжает сниматься в кино. В 2024 году с артисткой вышли сериалы «Загляни ему в голову» и «Все ОК» и запланированы премьеры картин «Этерна» и «Не видя преград».

Актрису можно увидеть на сцене московских и петербургских театров, где она играет в антрепризах. Также она ездила с гастролями в Баку, где играла в постановке «Ночь Гельвера». Помимо работы в театре и кино Базилевич увлекается фитотерапией и живописью, пишет картины.

«Мне интересна медицина, а чем старше становлюсь, тем больше. У меня хранятся два тома по тысяче страниц „Справочник практического врача“. Время от времени заглядываю, находя для себя много правильных вещей. Также увлекаюсь фитотерапией — собираю крапиву, мать-мачеху. Часто шучу: надоест актерская профессия — уйду в травники. Мне кажется, помогать людям избавляться от хворей — правильное занятие», — сообщила она Пятому каналу.

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