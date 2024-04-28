Украина, молчание об СВО, развод: где сейчас актер Александр Ратников

Фото: Социальные сети

Александр Ратников

Актер Александр Ратников прославился благодаря съемкам в лентах «Капитанша», «Как я встретил вашу маму» и «Околофутбола». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста?

Чем известен Александр Ратников

Артист родился 18 августа 1979 года в Москве под фамилией Скотников. Он окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных и Школу-студию МХАТ, служил в театре Олега Табакова. Актер в 2011 году стал Ратниковым, посчитав эту фамилию более благозвучной для артиста.

В кино актер дебютировал в 2004 году в роли Андрюхи в короткометражной зарисовке «Увольнение». Затем он сыграл в картинах «Служба доверия», «Отцы и дети», «Последний кордон», «Лжесвидетельница». Одной из лучших работ Ратникова считают драму «Околофутбола», где он играл главного персонажа — преподавателя Егора и по совместительству лидера «фирмы» спартаковских фанатов по кличке Тичер.

Александр Ратников также снимался в лентах «Союз спасения», «Капельник», «Света с того света» и украинской мелодраме «Капитанша».

Что известно о личной жизни Александра Ратникова

Ратников состоял в браке с актрисой Анной Тараторкиной. Они познакомились на съемках сериала «Служба доверия» в 2007 году. В этом браке родился сын Никита, однако актеры развелись в 2020 году. Инициатором расставания стала Тараторкина. Супруги несколько раз переживали кризис в отношениях, но старались сохранить семью ради ребенка.

«К сожалению, я не принимаю непосредственного участия в воспитании сына, потому что наша семья распалась. Но при этом мы часто с Никитой созваниваемся, видимся. У меня с сыном достаточно доверительные и дружеские отношения. Я очень горжусь тем, что у нас они именно такие. Я очень его люблю и никогда не стесняюсь говорить ему об этом», — говорил актер.

Фото: Социальные сети Александр Ратников

Как Александр Ратников связан с Украиной

Во время участия в сериале «Капитанша» в 2017 году актер много времени прожил на Украине, где проходили съемки проекта.

«Если суммировать время, проведенное на съемочной площадке, то получается целый отрезок жизни — полтора года я провел в разных городах и странах: в Киеве, на Кипре, под Одессой», — рассказывал он.

После начала спецоперации артист не комментировал события на Украине, а также игнорировал соответствующие вопросы со стороны украинских поклонников в социальных сетях. В апреле 2022 года к Александру Ратникову также обратился украинский актер Тарас Цымбалюк. Он опубликовал фото российского коллеги в социальных сетях, упрекнул его и еще ряд артистов, которые ранее снимались на Украине, в том, что они не говорят на тему СВО. По словам Цимбалюка, российские актеры рассказывали ему, что Киев их сделал знаменитыми.

Чем сейчас занимается Александр Ратников

Ратников в 44 года продолжает строить карьеру. Он гастролирует по России со спектаклями «Осенний роман» и «Провинциальные анекдоты», а также снимается в кино. В 2024 году с актером состоится премьера сериала «Калимба».

Артист ведет аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена) где выкладывает фото со съемочной площадки и из личного архива.

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