Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина и актёр Александр Ратников поставили точку в совместной семейной жизни. Пара официально развелась.
Инициатором развода стала Анна. Супруги несколько раз переживали кризис в отношениях, но старались сохранить семью ради их общего сына Никиты. Как
Будущие супруги познакомились в 2007 году на съёмках сериала «Служба доверия», где оба играли студентов-психологов. Вскоре Александр сделал девушке предложение. В 2010 году у них появился долгожданный ребёнок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёра Константина Богомолова заподозрили в желании развестись с Ксенией Собчак. К такому выводу поклонники пришли после того, как Богомолов поделился в сторис Instagram музыкой, которая играет в его наушниках. По их мнению, слова песни группы «Мумий Тролль» «Я был ответственный за романтику. Теперь пора мне в другую галактику» намекают на его скорый уход из семьи.
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