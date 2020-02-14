https://static.news.ru/photo/55929f52-4fbd-11ea-a8d7-fa163e074e61_660.jpg Анна Тараторкина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина и актёр Александр Ратников поставили точку в совместной семейной жизни. Пара официально развелась.

Инициатором развода стала Анна. Супруги несколько раз переживали кризис в отношениях, но старались сохранить семью ради их общего сына Никиты. Как рассказали StarHit в окружении актёров, официально они стали свободными накануне Нового года, поэтому 2020 год оба начали «с чистого листа».

Будущие супруги познакомились в 2007 году на съёмках сериала «Служба доверия», где оба играли студентов-психологов. Вскоре Александр сделал девушке предложение. В 2010 году у них появился долгожданный ребёнок.

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