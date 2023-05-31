«Обнять нельзя»: актер Михайлов высказался об уехавших из России Актер Михайлов процитировал Льва Толстого, говоря о сбежавших из России

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Александр Михайлов

Российский актер, народный артист РСФСР Александр Михайлов процитировал слова русского писателя Льва Толстого о предательстве, говоря о сбежавших из России, сообщает «МК в Чите». Издание уточняет, что Михайлов является председателем X Забайкальского кинофестиваля, открывшегося 31 мая в Чите.

Кто сбежал, их сотни или тысяча, это их проблемы. Хотелось бы процитировать замечательные слова Льва Николаевича Толстого: «Что такое предательство? Это равносильно тому, что тебе обломали руки. Простить можно, обнять — нельзя», — сказал Михайлов

При этом он допустил, что, возможно, придется обнять и этих людей, переступив через себя.

В России будет мир, — подытожил актер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев заявил, что уехавшие из страны граждане, которые продолжают удаленно работать на компании в России, должны быть лишены такого права. По его мнению, это возможно сделать, в частности, с помощью запрета на уплату налогов любого размера в случае утраты налогового резидентства страны. Такое заявление политик сделал в связи с внесением на рассмотрение Госдумы законопроекта об НДФЛ в 13-15% для граждан, уехавших из России, но работающих удаленно на российские компании.