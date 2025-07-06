Раскрыты последствия нападения дронов ВСУ на Тульскую область Миляев: пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Тульскую область нет

В результате падения фрагментов сбитого российскими силами ПВО украинского беспилотника в Тульской области повреждения получило частное домовладение, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших из-за нападения ВСУ нет. В общей сложности удалось ликвидировать 12 БПЛА.

6 июля с 01:00 до 06:00 было уничтожено 12 украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА незначительные повреждения получило еще одно частное домовладение. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, — заявил глава Тульской области.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о падении фрагментов беспилотников неприятеля на территорию предприятия АО «ВНИИР». Из-за этого руководство завода приняло решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности работников. Также обломки упали в полях Чебоксарского и Красноармейского округов, добавил Николаев.