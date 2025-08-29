Тульская область снова попала под удар БПЛА Еще два украинских беспилотника сбили над Тульской областью

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Тульскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом еще две цели. При этом никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны сообщало, что системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотников. Из них два дрона сбили над Тульской областью.

Тем временем в небе над Тверской областью средства ПВО уничтожили сразу четыре украинских беспилотника. Как уточнил губернатор Игорь Руденю, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.