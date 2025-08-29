День знаний — 2025
29 августа 2025 в 07:32

Силы ПВО защитили Тверь от атаки украинских дронов

Губернатор Руденя: над Тверской областью сбили четыре украинских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Тверской областью, заявили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. По его словам, в результате атаки ВСУ обошлось без жертв и пострадавших.

Над Тверской областью силами ПВО Министерства обороны сбито четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что пулеметчики 18-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» ВС России уничтожили свыше 30 тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» украинской армии в Херсонской области. Как отметил командир группы с позывным Серб, это произошло во время ночной охоты. Сам он уничтожил из пулемета 16 таких дронов.

До этого стало известно, что российские системы ПВО за три часа работы вечером 28 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов. Наибольшее количество БПЛА — 10 штук — было нейтрализовано над Брянской областью.

